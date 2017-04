Immunothérapie: un tsunami de molécules en développement

Il existe plusieurs stratégies d’immunothérapie: active, spécifique (avec les cytokines), ou non (avec les vaccins dont MAGE 3A qui a été un échec), ou encore passive, avec notamment les anticorps monoclonaux. On attend beaucoup de l’immunothérapie depuis les premières publications. Mais les drogues développées, anti-PD1, anti-PD-L1, et anti-CTLA4, qui entraînent une anergie de la réaction immunitaire des cellules tumorales dans plus de 18 indications aujourd’hui, ne sont pas efficaces dans tous les cancers, et notamment pas dans le cancer du sein, le cancer du côlon (sauf exceptions), le cancer de la prostate, …

De plus, l’action de l’immunothérapie, bien que relativement « transversale » à travers tous ces types de cancers, ne donne pas une réponse de même importance dans toutes ses indications. Si le mélanome et le cancer du poumon sont très sensibles, le cancer de la thyroïde l’est beaucoup moins. S’iI existe ainsi une très grande hétérogénéité dans les réponses, il faut savoir aussi que l’immunothérapie entraîne des réponses de très longue durée, y compris lorsqu’on cesse de les administrer. L’immunothérapie pénètre également, via les lymphocytes, le cerveau, un sanctuaire très souvent inviolable pour de nombreuses drogues lorsqu’elles ne passent pas la barrière hémato-encéphalique.

L’immunothérapie est aujourd’hui devenue incontournable, et le sera probablement plus encore lorsqu’on aura découvert comment stimuler les checkpoints activateurs. Cela dit, si les inhibiteurs de checkpoint (nivolumab et pembrolizumab pour PD-1, atezolizumab, duvalumab et avelumab pour PD-L1) se distinguent par certaines subtilités, ils agissent tous selon le même mode.

L’immunothérapie ne se limite pas aux inhibiteurs des checkpoints

L’une de ces nouvelles classes est celle des immunomodulateurs oraux, plus particulièrement de l‘IDO (indoléamine-2,3 déoxygénase), une substance qui agit sur l’environnement tumoral. Ces produits, dont le chef de file est pour l’instant l’epacadostat exerce un effet non négligeable sur le mélanome métastatique lorsqu’il est combiné au pembrolizumab. Les IMID (thalidomide, lenalidomide) sont une autre classe d’immunomodulateurs oraux dont ne comprend pas bien le mécanisme d’action mais qui ont une belle synergie d’action avec les anti-PD-1 dans le myélome multiple.

Les virus oncolytiques, dont le T-Vec est le plus avancé, peuvent être injectés in situ sur la tumeur. Associés aux inhibiteurs de checkpoint, ils permettent sur modèle animal de prévenir la survenue d’une résistance systémique. Associé au pembrolizumab dans le mélanome, il assure un allongement significatif du taux de réponse, y compris pour les lésions situées à distance du lieu d’injection.

Les CAR T-cells représentent également une avancée majeure, au point que le NICE est prêt à accepter un coût annuel de 200 000$ pour les leucémies avancées de l’enfant alors que l’organisme britannique refuse généralement de dépasser 40 000$. « Les possibilités de modification(s) génétique (s)qu’elles offrent sont colossales » selon le Pr Jean-Charles Soria (Gustave Roussy).

Les anticorps bispécifiques, qui permettent une fixation sur deux cellules différentes (cellules tumorales et cellules T, qui sont ainsi rapprochées l’une de l’autre), sont une autre option. L’un d’entre eux, le blinatumumab a obtenu des résultats intéressants en hématologie. Cette classe semble aussi améliorer la réponse aux inhibiteurs de checkpoint en cas de mauvais résultats (dans le cancer du côlon par exemple).

Enfin, les cytokines, qui ont connu leurs heures de gloire il y a plusieurs années dans le carcinome rénal, mais au prix d’effets secondaires majeures, débutent aujourd’hui une nouvelle vie notamment l’IL-10 sous une forme pégylée.

La recherche est explosive en immunothérapie, d’autant que l’avenir semble aller vers les associations avec les anti-PD1/PD-L1 comme dénominateur commun : association à la chimiothérapie, à la radiothérapie, aux thérapies ciblées, aux cytokines et aux autres classes d’immunothérapie.

Dr Dominique-Jean Bouilliez