Incidents en anesthésie pédiatrique, souvent l’erreur est humaine

Plusieurs études soulignent l’impérieuse nécessité de colliger et d’analyser les incidents critiques (IC) afin de renforcer la sécurité des soins apportés aux patients et la prévention et le management des risques (1), à tel point que plusieurs pays anglo-saxons (Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande) tiennent des registres des IC et modifient en conséquence leurs protocoles nationaux. Hélas, rien de tel en France.

Dans l’optique de mener une étude descriptive, prospective et observationnelle sur ce sujet, une procédure de déclaration anonyme des IC par les médecins anesthésistes, les infirmier(e)s anesthésistes et les étudiants, a été initiée dans le département d’anesthésie pédiatrique de l’Hôpital Universitaire Necker–Enfants-Malades de Paris, d’août 2011 à mai 2013, en excluant les patients de chirurgie cardiaque et ophtalmologique (2).

La méthode d’analyse ORION, préconisée par l’HAS, a été utilisée, basée sur la classification de l’OMS (International Classification for Patient Safety) (3) en 6 types d’incidents ou d’accidents. Les facteurs de risques comportant un haut degré de danger pour les patients ont été identifiés en analyse univariée et par les odds ratios (OR).

Evitables dans plus des trois quarts des cas

Au cours d’une période de 18 mois, 114 IC (prévalence d’IC de 0,7 %) ont été rapportés chez 103 enfants sous anesthésie générale (âge médian : 7,0 ans [intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %] : 3,6–9,8 ; 17,9 % âgés de moins de 1 an ; 25 % ASA I, 30 % ASA II, 39 % ASA III, 6 % ASA IV) dont 61,23 % ont eu des conséquences pour les patients avec 29,9 % de conséquences graves, dont 2 infirmités permanentes et 2 décès. Les principaux types d’IC étaient de nature respiratoire (28,8 %), associés aux drogues (22,8 %) ou à l’accès veineux (18,4 %). Les IC sont survenus en chirurgie orthopédique (32,1 %, 32/4 312 patients), en ORL (17,5 %, 18/3 126 patients), en chirurgie générale (15,5 %, 16/3 602 patients) et en neurochirurgie (13,6 %, 14/2 246 patients).

Au total, 76,3 % des IC étaient évitables et parmi les 200 facteurs de risques identifiés, 42,3 % étaient d’origine humaine principalement liés à des défauts de soins. Le score ASA ≥ 3 (OR : 2,52; [IC 95 % : 1,10–5,78]) s’est avéré être un risque indépendant de danger pour le patient.

Un malheur n’arrivant jamais seul, l’étude révèle une cascade de 213 conséquences pour l’hôpital : augmentation de la durée de séjour à l’hôpital (1,9 %), dans la SSPI (15,5 %) en réanimation (5,6 %) ; report (10,3 %), annulation (2,3 %), report sine die de l’intervention (4,2 %) ; examen de laboratoire imprévu (13,1 %), transfert imprévu (3,8 %), traitement imprévu (18,8 %), consultation imprévue (14,6 %).

Une bien courageuse introspection pour améliorer les pratiques

Il s’agit de la première étude française analysant les IC pendant une période aussi longue et selon une méthodologie internationale qui autorise la comparaison avec d’autres études.

Cette courageuse introspection, adossée à une démarche de management de la qualité et de gestion des risques (revues mensuelles de morbi-mortalité, révision de 5 protocoles, création de 4 nouveaux protocoles), révèle un nombre important d’incidents critiques dont la plupart sont d’origine humaine et sont donc évitables.

Elle en appelle à des mesures correctives, afin d’en diminuer les conséquences pour les patients et pour l’hôpital, en terme de souffrance, de désorganisation des soins et de surcoûts. L’amélioration de la qualité doit être une priorité pour les anesthésistes pédiatriques et les autres.

Dr Bernard-Alex Gaüzère