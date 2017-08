Indisponibilité du vaccin DTP : l’état va-t-il être condamné à une astreinte ?

L'Etat est condamnable

Contrairement à l'avis du Dr Moreau, le fait qu'un citoyen puisse faire condamner l'état est très rassurant pour la bonne santé de nos démocraties.

L'Etat n'est qu'une administration, aux ordres d'un pouvoir politique élu. Ne pas pouvoir le faire condamner, c'est le déresponsabiliser complètement. Quand on cherche et qu'on trouve un coupable, il faut le punir (au pénal ou au civil). Le fait qu'il s'agisse d'une administration anonyme ne doit pas être un obstacle, ce n'est pas au plaignant d'aller faire l'enquête pour savoir quelle est la personne physique "responsable et coupable", l'Etat doit assumer, et s'il avait une certaine déontologie, sanctionner les responsables qui ont :

1° installé cette situation

2° laisser faire, et perpétuer cette situation,

que ce soient des sous fifres ou des ministres.



Nos Etat sont irresponsables ? Qu'on leur coupe les ailes ! avec une astreinte financière et le sceau de la gabegie (et les perspectives de carrière bloquées, les responsables feront (enfin !) leur travail, celui pour lequel on les paient !



Dr F Chassaing