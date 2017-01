Infection à VIH : les avantages d’un traitement antirétroviral précoce sont confirmés!

Cette nouvelle analyse des résultats de l’étude START confirme le bien-fondé des nouvelles recommandations de l’OMS concernant l’initiation du traitement antirétroviral. Elle est d’une importance toute particulière dans les pays à faibles revenus, où les infections bactériennes peuvent aussi être plus fréquentes et plus souvent létales que dans les pays plus riches.

