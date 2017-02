Infection et psychose ultérieure : d’autres indices

Malgré la fréquence importante de la schizophrénie et des troubles dits « affectifs », la physiopathologie de ces maladies reste encore « largement inconnue » déplore un éditorial [1] d’Acta Psychiatrica Scandinavica. Cependant, l’hypothèse d’une participation du système immunitaire a été proposée dès 1929 par Moritz Tramer [2] quand il observe que « les sujets nés vers la fin de l’hiver sont plus susceptibles de devenir schizophrènes », peut-être en raison de « l’augmentation des infections pré et postnatales survenant en période hivernale. » Des enquêtes « systématiques et à grande échelle » ont confirmé la pertinence de ce constat de Moritz Tramer, en révélant notamment une « augmentation du risque de maladie mentale, et en particulier de schizophrénie », chez les sujets dont la mère s’est trouvée exposée à une épidémie de grippe durant la grossesse.

Une vaste étude danoise

Dans cette même démarche épidémiologique, une étude réalisée au Danemark [3], la première recherche sur une aussi vaste échelle (plus d’un million de personnes nées entre 1985 et 2002), vise à examiner « l’association entre les infections traitées par des agents anti-infectieux et le risque subséquent de schizophrénie ou de troubles affectifs » pendant la période 1995-2013. Après analyses de régression et ajustement des données pour tenir compte des facteurs de confusion importants, cette étude montre que des antécédents infectieux (surtout lorsqu’ils ont nécessité des hospitalisations) sont « associées à des risques accrus de schizophrénie et de troubles affectifs » (Hazard Rate Ratio HRR 1,37 intervalle de confiance à 95 % IC, 1,20–1,57, p < 0,001). S’il n’est pas vérifié après des traitements par des médicaments antiviraux, antimycosiques ou antiparasitaires (pour lesquels les associations avec des risques psychiatriques ultérieurs demeurent « non significatives »), ce constat vaut en revanche particulièrement pour des antécédents d’antibiothérapie à large spectre, associés au risque « le plus prononcé » de schizophrénie (HRR 1,44, IC, 1,25–1,66).

Dans l’attente de comprendre les mécanismes sous-jacents, on présume que cette majoration du risque de pathologie psychiatrique en cas d’infection grave serait liée à un contexte infectieux ou/et inflammatoire concernant le cerveau, à des altérations du microbiome, à un déterminant génétique ou à « d’autres facteurs environnementaux. »

Dr Alain Cohen