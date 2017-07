Infiltration du canal carpien avec l’échoguidage, c’est mieux !

Les sujets inclus vivent dans le Minnesota et avaient reçus une infiltration pour un syndrome du canal carpien entre 2001 et 2010. Au total, 234 mains traitées à l'aveugle et 87 par injection échoguidée ont été comparées.

Références

Evers S et coll. : Effectiveness of Ultrasound-Guided Compared to Blind Steroid Injections in the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome. Arthritis Care and Research, 2017 ; 69 : 1060-1065