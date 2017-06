Information sur les prix des médicaments vendus en pharmacie : peut mieux faire

Paris, le mercredi 21 juin 2017 - La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de dresser un bilan des enquêtes réalisées par ses services deux après que les nouvelles règles relatives à l’information du consommateur sur le prix des médicaments sont entrées en vigueur. Depuis le 1er juillet 2015, l’organisme qui dépend du ministère de l’Economie a enquêté sur les obligations classiques en matière d’information du consommateur et sur les obligations spécifiques aux officines s’agissant des médicaments : « l’existence d’un support général d’information visible et lisible par le consommateur (affichette) comportant les règles de fixation du prix des médicaments et celle relative à la perception d’honoraires de dispensation, affichage des prix des médicaments exposés à la vue du public de manière lisible et visible ou information sur le prix des médicaments non exposés à la vue du public (par voie d’étiquetage ou via un catalogue). Le respect du prix réglementé de certains des médicaments remboursables les plus vendus a également été vérifié ».

Concrètement, sur les 1 604 officines qui ont été contrôlées sur tout le territoire, 972 d’entre elles présentaient au moins un manquement à la réglementation, soit un taux de non-conformité de 61 %. Dans la majorité des cas, précise la DGCCRF, le problème se situe principalement au niveau du support général d’information du public sur la composition et le mode de fixation du prix des médicaments qui s’avère inexistant ou peu visible. De même, elle déplore que les prix des médicaments non exposés à la vue du public soient rarement communiqués. Pour autant, l’affichage et l’étiquetage des prix des médicaments ou des produits de parapharmacie sont globalement bien respectés. La DGCCRF se félicite également de n’avoir relevé que très peu de manquements concernant la délivrance d’un justificatif de paiement.

La disparition de la vignette perturbe de nombreux pharmaciens

En ce qui concerne l’impossibilité de percevoir un honoraire de dispensation sur des médicaments remboursables non prescrits, la DGCCRF affirme n’avoir pas sanctionné les pharmaciens qui percevaient tout de même cet honoraire, « dans la mesure où cette impossibilité résultait d’une incohérence des textes que le ministère de la Santé entendait corriger » et sous réserve que le niveau global d’information délivré par ailleurs au consommateur sur les prix pratiqués dans cette officine (sur les médicaments et les autres produits vendus) soit conforme. A cet effet, l’ordonnance du 8 juin 2017 est venue établir la base légale de la perception d’un honoraire de dispensation sur les médicaments remboursables non prescrits.

Si aucun dépassement de prix réglementé n’a été constaté pour les médicaments remboursables, il s’avère que les prix sont généralement fixés au niveau de leur plafond autorisé, que le médicament soit prescrit ou non. En dehors des grandes pharmacies en milieu urbain, la DGCCRF note que les professionnels déclarent ne pas être en mesure de baisser leurs prix et que « certains semblent même ignorer la possibilité de vendre les médicaments à un prix inférieur au plafond ». Considérant que les manquements « relèvent le plus souvent de la négligence », le gendarme français des prix et de la concurrence estime par ailleurs que « les pharmaciens s’adaptent avec une certaine difficulté à la disparition de la vignette » et regrette qu’après une période de baisse importante des anomalies constatées au premier semestre 2016, la tendance soit repartie à la hausse pour atteindre, au premier semestre 2017, un niveau équivalent à celui constaté lors des mois suivants l’entrée en vigueur des nouvelles obligations en juillet 2015.

Benoît Thelliez