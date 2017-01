Informer les mamans, faire sortir les enfants, que du bon pour le développement !

En modifiant la pratique des soins, il est possible d’augmenter le temps de présence des parents auprès de leur enfant hospitalisé comme l’a montré cette équipe du CHG de Niort. Des négociations régulières avec l’institution ont permis de proposer aux parents un hébergement gratuit ainsi que des repas à prix modique. Cet, ces derniers ont ainsi pu être impliqués dans les soins, via l’alimentation à la seringue par exemple, ou la participation aux transmissions. Les nuisances sonores ont été traquées, les chambres personnalisées et les visites de la fratrie permises sans limite d’âge. Un ensemble de changements (qui ne se fait pas sans résistance) mais qui a permis d’augmenter le temps de présence parentale de 66 à 74 %.

En matière d’allaitement, les changements aussi ont du bon ! Les bénéfices de l’alimentation par le lait maternel sont tels que le CHU de Toulouse a mis en place des ateliers d’information prénatale d’une durée de 2h au sein du service de grossesse pathologique et a ainsi vu son taux de recueil précoce de lait (avant H6) s’améliorer, passant de 0 à 38 % ; Par ailleurs, la proportion de mère utilisant au moins 6 fois par jour le tire-lait est passée de 45 à 80 %, celui des enfants qui ont pu recevoir du lait maternel au cours des 24 premières heures de 5 à 50 %. Une impressionnante amélioration comparée au faible (bien que régulier) investissement nécessaire.

Enfin, le même CHU de Toulouse, qui a été le premier à mettre en place une HAD néonatal en 2008, conseille l’hospitalisation à domicile pour les enfants nés prématurés et non autonomes sur le plan alimentaire. En effet, les enfants de leur cohorte nés entre 25 et 35 SA, comparés à ceux de la cohorte d’EPIPAGE 2, sortent 9 jours plus tôt de néonatologie. De plus, ils sont 3 fois plus souvent allaités à leur sortie définitive et ont moins de risque de réhospitalisations durant la première année. A plus long terme, l’évaluation par l’ASQ-3 (questionnaire parental simple) montre une tendance à la réduction des troubles du développement à 2 ans. L’HAD des enfants nés prématurés en autonomisation alimentaire recevant la visite quotidienne d’une puéricultrice, et l’évaluation hebdomadaire d’un pédiatre avant que le relai ne soit donné à la PMI, est donc sûre et surtout bénéfique. Autant dire qu’elle gagnerait à être développée.

Marie Gélébart