Innovation dans la prise en charge des lésions papulo-pustuleuses de la rosacée

M. DEKER

Plusieurs mécanismes physiopathologiques ont été proposés pour expliquer la survenue et le développement de cette dermatose chronique, notamment des mécanismes vasculaires, neurovasculaires et, plus récemment, une hyperréactivité du système immunitaire responsable des phénomènes inflammatoires observés (érythème, lésions inflammatoires aiguës et chroniques, télangiectasies)(1). Il existe toujours un certain degré d’inflammation, quelle que soit la forme clinique de rosacée, même si cette inflammation se manifeste davantage dans le sous-type papulo-pustuleux.

La classification de la rosacée décrit 4 sous-types principaux, de sévérité variable : érythémato-télangiectasique caractérisée par des bouffées vasomotrices paroxystiques, un érythème centro-facial persistant et des télangiectasies ; papulopustuleuse caractérisée par la présence transitoire de papules et/ou pustules se surajoutant à un érythème médiofacial persistant; phymateuse, le plus souvent sous forme de rhinophyma ; et oculaire(2). En pratique, chacune de ces formes de rosacée a bénéficié d’avancées thérapeutiques, en particulier la rosacée papulopustuleuse avec la mise à disposition d’un nouveau topique à base d’ivermectine 10 mg/g (Soolantra®), qui a démontré son efficacité sur les lésions inflammatoires.

Ivermectine : un double mécanisme d’action

L’ivermectine est un dérivé lactone macrocyclique qui appartient à la famille des avermectines, apparentées aux macrolides. Cet agent exerce des effets anti-inflammatoires en inhibant la production des cytokines pro-inflammatoires (TNF et IL-1b) induites par les lipopolysaccharides et en augmentant celle de l’IL-10, anti-inflammatoire. L’effet thérapeutique de l’ivermectine serait principalement dû à ces propriétés antiinflammatoires, qu’il partage avec les macrolides. Toutefois, l’ivermectine est également connue et utilisée pour son activité antiparasitaire, notamment sur les acariens Demodex impliqués dans la pathogénie de la rosacée, en particulier dans sa forme papulo-pustuleuse, comme facteur déclenchant des poussées inflammatoires.

Efficacité et tolérance de l’ivermectine crème 10 mg/g

Deux études pivot de phase 3 ont évalué l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’ivermectine crème 10 mg/g versus véhicule, pendant 12 semaines dans le traitement de la rosacée papulopustuleuse( 3). Ces deux études multicentriques randomisées en double insu en groupes parallèles ont été réalisées aux États- Unis et au Canada, selon un plan identique. Les patients souffrant de rosacée papulopustuleuse modérée à sévère (15 à 70 lésions du visage) ont été randomisés pour recevoir soit le topique ivermectine 10 mg/g, soit le véhicule : dans la 1re étude, 451 et 232 respectivement ; dans la 2e étude, 459 et 229 respectivement.

Le traitement devait être appliqué le soir au coucher sur tout le visage et ce, pendant 12 semaines. Plus de 90 % des patients ont terminé l’étude. Les résultats sur le critère principal d’efficacité, la disparition complète ou quasi complète des lésions inflammatoires sur l’échelle IGA, sont significativement en faveur du topique actif : 38,4 % versus 11,6 % dans la 1re étude et 40,1 % versus 18,8 % dans la 2e étude (p < 0,001 pour les deux comparaisons). L’efficacité de l’ivermectine to pique 10 mg/g est visible et atteint la significativité statistique dès la 4e semaine de traitement, soit 10,9 % vs 5,6 % et 11,8 % vs 5,7 % respectivement (p < 0,05). Le nombre de lésions inflammatoires, initialement de 31-33, a diminué à la 12e semaine de 76 % et 75 % chez les patients traités par ivermectine 10 mg/g versus 50 % chez les patients ayant reçu le véhicule (p < 0,001), la différence entre les deux groupes atteignant la significativité dès la 2e semaine de traitement. Le traitement par ivermectine 10 mg/g a également fait la preuve de sa bonne tolérance pendant toute la durée du traitement, l’incidence des effets indésirables étant même moins élevée que dans le groupe véhicule. À noter que la sécheresse et le prurit ont été rapportés moins souvent sous traitement actif que dans le groupe véhicule, ce qui conforte le mécanisme d’action anti-inflammatoire de l’ivermectine.

Une efficacité supérieure à celle du métronidazole topique

L’ivermectine 10 mg/g a également été comparée à l’un des rares traitements topiques ayant montré une efficacité dans la rosacée papulo-pustuleuse, le métronidazole crème 7,5 mg/g. Cette étude multicentrique, randomisée en double insu en groupes parallèles d’une durée de 16 semaines, a inclus 962 patients (478 dans le groupe ivermectine et 482 dans le groupe métronidazole), présentant une rosacée papulopustuleuse modérée à sévère (environ 32 lésions inflammatoires en moyenne). Près de 94 % des patients ont terminé l’étude(4).

À la fin de l’étude, les résultats en termes d’efficacité sur le nombre de lésions inflammatoires ont montré une différence statistiquement significative en faveur de l’ivermectine 10 mg/g versus comparateur, soit une réduction de 83 % versus 73,7 % du nombre de lésions comparativement au nombre initial (p < 0,001). La différence entre les deux groupes a atteint la significativité dès la 3e semaine de l’étude. Le taux de succès (guérison ou presque) est également supérieur dans le groupe ivermectine 10 mg/g : 84,9 % versus 75,4 % à la 16e semaine (p < 0,001). Environ 34,9 % des patients traités par ivermectine ont été considérés comme totalement guéris, versus 21,7 % de ceux traités par métronidazole. Les deux traitements topiques ont montré une tolérance comparable ; 2,3 % des patients sous ivermectine 10 mg/g et 3,7 % des patients traités par ivermectine 7,5 mg/g ont présenté un effet indésirable lié au traitement, principalement une irritation cutanée.

Au total

La mise à disposition de l’ivermectine crème 10 mg/g (Soolantra®) représente une innovation thérapeutique dans la prise en charge des formes papulo-pustuleuses de la rosacée. Outre son efficacité et sa bonne tolérance, Soolantra® possède un autre atout important en termes d’observance du traitement, puisque sa posologie, en une application par jour, est plus simple que celle des autres topiques indiqués dans la rosacée.

