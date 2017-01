Innovation en rythmologie

La technologie des défibrillateurs cardiaques implantables (DAI) vient de franchir une étape décisive avec la sonde de défibrillation qui devient entièrement sous-cutanée et non plus endocavitaire. La conséquence est une réduction drastique du risque de complications dont notamment les dysfonctionnements de sonde et les endocardites infectieuses. Pour le Dr Christelle Marquié (Lille), avec un recul de 4 ans, nous pouvons dire que ce dispositif est simple, efficace et offre un niveau de preuves suffisant….

Le boîtier du défibrillateur est enfoui sous l'aisselle, derrière les muscles de la paroi gauche du thorax. La sonde est tunnelisée sous la peau jusqu'à proximité de la xyphoïde puis introduite à nouveau sous la peau le long du bord gauche du sternum. Plus aucune structure du système implanté n'est au contact du coeur et des vaisseaux. La sonde comporte 2 électrodes de détection de l'ECG et une longue électrode de choc dans sa partie latéro-sternale. Le boîtier du défibrillateur fait office à la fois de troisième électrode de détection et de seconde électrode de choc. L'ECG est surveillé grâce à ces trois électrodes de détection et le choc de défibrillation est délivré entre le boîtier et la longue électrode sous-cutanée latéro-sternale. "L'implantation doit être minutieuse", précise le Dr Marquié, "raison pour laquelle un repérage préalable est indispensable".

Tout en simplicité

La possibilité d'implanter de manière simple, sans radioscopie et sans risque d'infection, un défibrillateur sous-cutané, est une belle innovation technologique. L'intensité du choc est de 80J. Le système ne requiert qu'une seule programmation. Il ne dispose pas d'une fonction pacemaker ni de stimulation anti-tachycardique. Il n'est donc pas indiqué chez des patients ayant une indication de pacemaker ou de resynchronisation. Les patients qui présentent des épisodes fréquents de TV ou des TV lentes ne sont pas non plus de bons candidats à cette technologie. L'implantation peut se faire sous sédation profonde et pas obligatoirement sous anesthésie générale. Le suivi est rapide, le télémonitoring est possible et le dispositif est IRM compatible sous réserve de pré-programmation. La durée de vie est estimée à au moins 7 ans.

Et en efficacité

Dans cette étude sur 118 patients, 98% des épisodes de TV ou de FV ont été régularisés par le premier choc. On note 13% de chocs inappropriés, essentiellement sur des surdétections de l'onde T. Sur le plan des complications, 3 patients ont eu un déplacement de sonde, 2 une érosion cutanée au niveau du boîtier, et 7 une infection. Chez 882 patients, 90% des épisodes ont été régularisés par le premier choc (Burke, JACC 2015). On note 11% de complications à 3 ans, sans rupture de sonde ni endocardite infectieuse.

Une toute récente comparaison entre les 2 dispositifs endocavitaire et sous cutané (Honarbakhsh, Int'l J of Cardiology 2017) confirme la réduction d'un facteur 3 des complications incluant les chocs inappropriés et des ré-interventions liées à la sonde (6 en endocavitaire vs 0 en sc). Ces complications liées aux sondes endocavitaires (hémo-pneumothorax, épanchement péricardique sur une sonde transfixiante, infections) nécessitaient d'extraire la sonde avec des risques de lésion de la tricuspide, de lésion ou d'occlusion des veines, de tamponnade ou de décès. Le patient gagne ainsi en qualité de vie.

Que disent les recommandations?

L'implantation du DAI sous-cutané doit être considérée chez des patients en prévention primaire ou secondaire de mort subite, sans indication de pacemaker ou de resynchronisation, en particulier ceux présentant un syndrome de Brugada, un QT long, une FV idiopathique, des cardiopathies congénitales complexes....(IIa, C). C'est aussi une alternative pour les patients ayant un abord veineux compromis (thrombose de VCS ou cardiopathie congénitale avec dérivations cavo-pulmonaires) ou les patients ayant présenté un problème infectieux avec un DAI classique (IIb, C). Aujourd'hui près de 40.000 DAI sc sont implantés dans le monde (1.500 en France) et la technique devrait encore progresser. Le DAI sc pourra au besoin dialoguer avec un pacemaker…

Dr Claude Biéva