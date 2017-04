Paris, le samedi 8 avril 2017 – La mort adoucit les heurts. Les enfants terribles en disparaissant sont de nouveau accueillis dans le giron familial avec magnanimité. On se souvient de leurs oppositions comme de frasques légères, sans doute pas comme des points irréconciliables. On ne se souvient que de leurs faits d’armes, on tempère leurs coups d’éclat. On oublie que la rupture était consommée dès l’origine.

Résistance

Dès l’enfance, Evelyne Sullerot a appris qu’il était possible de sans cesse se réinventer tout en demeurant fidèle à des piliers infranchissables. Son père, pasteur, a en effet décidé d’épouser une autre carrière, celle de psychiatre. Si les passerelles entre les deux vocations ne sont pas irréelles, l’exemple du père montrait l’importance de la liberté. Le monde exigeait lui aussi de défendre cette liberté. Evelyne Sullerot va avoir seize ans quand Philippe Pétain prend la tête de l’Etat et encourage la collaboration avec l’ennemi. L’année de son baccalauréat, Evelyne participe aux groupes clandestins qui fustigent les agissements du maréchal. Déjà, elle prône la nécessité pour les femmes de participer aux combats. La diffusion de tracts véhiculant une « propagande antinationale et des propos hostiles au chef de l’Etat » lui vaut d’être arrêtée à Nîmes par la police de Vichy. Rapidement libérée, elle entre dans la résistance au sein de l’Organisation civile et militaire des jeunes (OCMJ).

Pas de quille pour les travailleuses domestiques

Quand la guerre s’achève, Evelyne Sullerot a vingt ans. Elle est bientôt mariée et devient rapidement mère de quatre enfants. Si elle est professeur, la jeune femme n’en est pas moins astreinte à de lourdes tâches domestiques. Bientôt, elle demande ironiquement à son époux la possibilité comme les autres travailleurs de pouvoir s’échapper à 18 heures afin de pouvoir jouir de sa liberté. Autour d’elle, Evelyne Sullerot est confrontée à d’autres mères de famille harassées par le poids des tâches ménagères et de multiples diktats. Elle côtoie des familles malheureuses qui se ressemblent.

Défense de la maternité et du contrôle des naissances

Au début des années 50, Evelyne Sullerot va faire deux rencontres décisives. Marie-Andrée Lagroua Vaill Hallé est gynécologue et comme elle mère de famille. Elle aussi a pu constater la détresse de certaines femmes. Ensemble, en 1956, avec le docteur Pierre Simon, elles vont fonder l’association Maternité heureuse, qui deviendra le Mouvement français pour le planning familial. L’organisation, ouvertement favorable à l’accès à la contraception et à l’avortement, distribue aux femmes qui en ont besoin les dispositifs nécessaires pour faciliter le contrôle des naissances. Pourtant, dès cette époque, Evelyne Sullerot est en désaccord avec une partie des féministes. Elle refuse de considérer la maternité comme un handicap et son objectif est d’abord d’offrir aux couples la possibilité de fonder une famille dans l’harmonie et la sérénité.

Une seule image de la famille

Ayant repris des études de sociologie, Evelyne Sullerot va approfondir son discours sur la liberté des femmes et tout en même temps sur sa défense de la structure familiale dans plusieurs livres dont certains auront un grand succès. Mais de plus en plus, l’écart avec les groupes féministes se creuse. D’abord, Evelyne Sullerot considère que le contrôle des naissances doit avant tout passer par l’accès à la contraception et ne fait pas du droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) sa priorité, à la différence de celles qu’elle n’hésitera pas à nommer des décennies plus tard les « harpies » du Mouvement pour la libération des femmes (MLF). Par ailleurs, de plus en plus, et jusqu’à la fin de sa vie, elle se concentrera sur la défense de la famille traditionnelle, s’inquiétant des conséquences des familles recomposées sur les enfants, s’opposant à l’accès des femmes homosexuelles à la procréation médicalement assistée et s’engageant auprès de pères divorcés réclamant des droits plus marqués dans l’éducation de leurs enfants. D’une manière générale, Evelyne Sullerot se méfie des nouvelles techniques tentant à découpler la parentalité biologique de la parentalité affective, prenant une fois encore ses distances avec les discours portés par les groupes féministes. « Quand on veut jouer au grand artificier, on risque de déséquilibrer et de brouiller la trame des génération. Pour moi, le père est à la fois le père biologique et le père éducateur; la mère est à la fois la mère biologique et la mère éducatrice. Si on les sépare, on "tue" l’un des deux et on casse la famille, ce qui perturbera la société » déclarait-elle il y a quelques années. Dans ces paroles, se dessine une autre dimension du surnom qui donne le titre d’un livre publié quelques jours après sa mort le 31 mars 2017 L’insoumise, Femmes, famille : les combats d’une vie, écrit en collaboration avec Bernard Morlino, journaliste au Magazine littéraire.

Mais tout est pardonné. Ancienne secrétaire d’Etat aux Droits des femmes, Pascale Boistard a commenté au moment de l’annonce de la disparition de la fondatrice du Planning familial à 92 ans : « Ses combats doivent continuer de nous inspirer ».



Aurélie Haroche