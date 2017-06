Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection intermédiaire: l'enfant du milieu…

L'enfant du milieu est ainsi surnommé parce qu'il a du mal à faire sa place entre l'aîné et le petit dernier. Pour le Pr Carolyn Lam (Singapour), c'est un peu ce qu'on observe avec l'insuffisance cardiaque à FEVG intermédiaire (40-49%) située entre celle à FEVG réduite ( < 40%) et celle à FEVG préservée ( ≥ 50%). Cette nouvelle entité clinique est-elle fondée ou est-ce juste une phase de transition sans traduction clinique? Ces patients sont-ils à risque et justifiables d'un traitement? Les réponses des Prs Adriaan Voors (Groningen), Scott Solomon (Boston) et Carolyn Lam (Singapour)…

Dans les recommandations ESC pour le diagnostic et le traitement de l'insuffisance cardiaque (IC), une nouvelle entité a été définie par une FEVG dite mid-range (HFmEF). Pour le Dr Voors, "c'est une zone grise avec des patients qui ont probablement une légère dysfonction systolique et un profil unique sur le plan clinique, hémodynamique et échocardiographique". Elle toucherait de 10 à 20% des patients insuffisants cardiaques avec une réponse aux traitements différente de celles qu'on observe dans l'IC avec FE réduite (HFrEF) ou préservée (HFpEF). Le diagnostic est parfois difficile, posé selon les symptômes/signes typiques cardinaux (œdème, orthopnée, dyspnée au repos…), l'échographie et le dosage du BNP ( ≥ 35 pg/mL) et du NT-proBNP (≥ 125 pg/mL) qui sont des critères d'exclusion. En cas de doute, un stress-test ou une mesure de la pression de remplissage du ventricule gauche peut être contributive.

Quelle est l'importance des critères diagnostiques ?

Pour le Dr Solomon, "les signes/symptômes sont la base du diagnostic mais les autres paramètres sont discutables". Le dosage des peptides natriurétiques est-il aussi important que dans la HFpEF? Une FE < 50% ne signe-t-elle pas une anomalie cardiaque structurelle? Nous savons aussi que la mesure de la FE est entachée d'erreur (5%) et que son interprétation n'est pas facile. Le cut-off est aussi arbitraire. Dès lors, l'évaluation de la fonction systolique du VG doit faire appel à d'autres paramètres de quantification de la fonction contractile myocardique, segmentaire ou globale et dans une certaine mesure, à l'échocardiographie de stress.

Comment traiter ces patients ?

Le registre ESC pour la HF montre que les patients avec une HFmEF sont autant traités par bêta-bloquants, IEC/sartans, que les patients avec une HFrEF et plus traités que les patients avec une HFpEF. En revanche, ils reçoivent moins d'anti-aldostérone et de diurétiques. A 1 an, la mortalité de toutes causes est de 8,8% en cas de HFrEF et 7,6% en cas de HFmEF et la mortalité de cause cardiovasculaire de 53,5% versus 50,6%. On note plus d'hospitalisations pour HF en cas de HFrEF (14,6% versus 8,7% en cas de HFmEF et 9,7% en cas de HFpEF). Dans l'étude CHART-2 (2.154 patients HFpEF, 596 HFmEF et 730 HFrEF, les patients avec une HFmEF ont un pronostic proche de celui des patients avec une HFpEF en terme de mortalité mais sont intermédiaires entre les HFrEF et les HFpEF pour les hospitalisations.

Des FE différentes, une même attitude

Pour le Pr Carolyn Lam (Singapour), sur le plan clinique, ces patients avec une HFmEF ont globalement les mêmes caractéristiques que ceux qui présentent une HFrEF ou une HFpEF et ils doivent être surveillés. Selon le registre suédois, dans la HFpEF, 38,8% des patients voient leur HF s'aggraver (61,2% sont stables). Dans la HFmEF, 36,5% s'aggravent, 39,9% sont stables et 23,6% s'améliorent. Dans la HFrEF, 74,4% des patients sont stables et 25,6% vont mieux. Dans CHART-2, on note 16% des patients avec une HFmEF qui évoluent vers une HFrEF à 1 an et 21% à 3 ans. Ce qui se traduit par un OR de 1,7 pour la mortalité de toute cause. Les bêta-bloquants sont efficaces avec un OR = 0,75 pour la mortalité en cas de CAD associée. Certains experts estiment que la HFmEF doit être catégorisée comme une HFrEF en raison de la prévalence élevée de coronaropathie et du bénéfice similaire d'un traitement guidé par les valeurs du NT-proBNP contrairement à ce qu'on observe dans la HFpEF.

Dr Claude Biéva