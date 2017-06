Insuffisance cardiaque en consultation: quelle stratégie thérapeutique?

L'insuffisance cardiaque est un processus évolutif. Les ajustements de traitement sont souvent nécessaires à la fois pour la classe thérapeutique et pour les posologies sous peine de voir le patient réhospitalisé. Selon les recommandations, celui-ci doit revoir son généraliste ou son cardiologue 2 à 4 fois/an en cas de stade II et jusqu'à 1 fois/mois en cas de stade III ou IV de la NYHA, mais ce n'est pas chose simple. Et pourtant un pronostic favorable est à ce prix. Une illustration avec ce cas clinique qui suit fidèlement les recommandations ESC 2016.

Le cas clinique est celui d'une femme de 42 ans chez qui l'on découvre une cardiomyopathie dilatée à l'occasion d'un bilan de dyspnée d'effort puis de repos, avec gonflement abdominal. Elle n'a pas de facteurs de risque ni d'antécédent personnel mais sa mère a bénéficié d'une greffe cardiaque. Elle est mise sous furosémide 40 mg. La FE est à 28%, avec une IM 2/4. Un examen ultérieur révèle une fréquence cardiaque à 90/minute, une PA à 110/70 mmHg et une absence de signes congestifs. L'ECG montre des QRS fins, la biologie montre un taux de NT-proBNP de 4.339 pg/mL et une kaliémie à 4,3 mmol/L. L'échographie confirme une FE à 35%, un flux mitral restrictif, une VCI peu dilatée et un collapsus respiratoire diminué. Le coroscanner est normal.

Quel traitement de première intention ?

Le furosémide 40 mg est poursuivi et associé à du ramipril 2,5 mg le matin et du bisoprolol 1,25 mg le matin. A J7, la patiente se sent toujours fatiguée avec une IC en stade 3, une FC à 82/min, une PA à 100/70 mm Hg et l'absence de signes congestifs. A ce stade, 2 attitudes sont recommandées: 1/ augmenter progressivement les doses de l'IEC et du bêta-bloquant de manière concomitante ou séparée pour atteindre les doses optimales, 2/ revoir la patiente rapidement pour éviter l'inertie thérapeutique et apprécier la tolérance clinique et biologique (kaliémie, créatininémie). Le ramipril est augmenté à 5 mg et le bisoprolol à 2,5 mg, avec l'introduction de la spironolactone 25 mg. A 3 mois, la patiente est toujours en classe 3, avec une FC à 65/min, une PA stable à 100/70 mmHg, un taux de NT-proBNP toujours très élevé à 1.600 pg/mL, et des QRS fins à l'ECG. Le traitement consiste en furosémide 20 mg, ramipril 10 mg, bisoprolol 5 mg et spironolactone 50 mg.

Quelle alternative ?

La littérature montre que le blocage du système rénine/angiotensine par un IEC est incontournable (réduction de la mortalité), de même que le blocage du système sympathique par les bêta-bloquants (études COPERNICUS, CIBIS II, etc.). Les ARA2 ne font pas mieux que les IEC et sont réservés aux patients intolérants dans l'IC à FE basse. L'ajout d'un anti-aldostérone à l'IEC apporte un bénéfice supplémentaire significatif (étude RALES). L'ivabradine peut aider si la FC reste élevée (> 70-75/min) malgré un traitement par bêta-bloquants. Si l'on se réfère aux recommandations ESC 2016, 3 solutions sont possibles chez cette patiente symptomatique avec une FE < 35%: l'ivabradine en cas de FC > 70 bpm, une CRT ou le passage de l'IEC ou du sartan à l'association sacubitril/valsartan, un ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor). C'est cette option qui a été choisie avec un arrêt de 36 heures du ramipril substitué par le sacubitril/valsartan 24/26 mg 2x/j. La patiente rentre dans les critères des guidelines avec un dosage de NT-proBNP élevé, une fréquence cardiaque qui reste élevée et une PAS un peu limite.

Les défis du traitement

Revoir le patient sans tarder malgré les agendas surchargés: le taux de survie passe de 40% sans ré-hospitalisations à 20% en cas de ré-hospitalisations. Ajuster le traitement pour atteindre les posologies recommandées: selon une enquête française, la tendance est au sous dosage avec 29,3% seulement des patients qui reçoivent des IEC à la bonne dose, 17,5% des bêta-bloquants et 30,5% des ARM.

Dr Claude Biéva