Insuffisance cardiaque et diabète: des liaisons dangereuses…

Le titre est inspiré des lettres de Choderlos de Laclos publiées en 1782. L'exposé est celui du Pr Michel Komajda (CHU Pitié Salpêtrière, Paris) en session inaugurale dans le cadre de la lecture Eugène Braunwald. Ces deux maladies sont mutuellement délétères. Le point intéressant est que le contrôle glycémique peut améliorer les signes de l'insuffisance cardiaque…

Plusieurs études récentes montrent une prévalence du diabète comprise entre 31 et 35% dans l'insuffisance cardiaque (IC) à fraction d'éjection réduite (études SHIFT, EMPHASIS et PARADIGM HF) et 20,5% à 30% dans l'IC à fraction d'éjection préservée (études CHARM, PEP-CHF, e-PRESERVE). Les registres en vraie vie montrent des valeurs de 35% à 65% (ADHERE, ESC-HF, IN HF…). On estime aujourd'hui que 28% des patients avec un diabète de type 2 ont une IC non diagnostiquée. Inversement, l'incidence d'IC dans le diabète est estimée à 30,9 cas/1.000 patients-années.

Quel est l'impact sur le pronostic ?

Les patients diabétiques avec une IC aiguë (ESC Registry) ont une mortalité de toutes causes à 1 an plus importante que les patients non diabétiques (27,5% versus 24%), une mortalité de cause cardiaque plus importante (15,9% versus 13%) et des réhospitalisations à 1 an plus fréquentes (23,2% versus 18,5%). Cet impact sur la mortalité est bien établi dans cette analyse du registre MEDICARE incluant 151.738 patients diabétiques suivis entre 1994 et 1999 dont 80% survivent à 5 ans s'ils n'ont pas d'IC versus 12,5% s'ils ont une IC.

Pourquoi une IC et un diabète?

Pourquoi les patients avec une IC développent-ils un diabète? Plusieurs explications peuvent être avancées telles qu'une vie sédentaire, une perte de la masse musculaire (réservoir de glucose), une libération de cytokines avec un effet sur le pancréas, le foie et les muscles squelettiques, une hypoperfusion du pancréas voire une activation neuroendocrine chronique au niveau du SNS et du système rénine-angiotensine-aldostérone.

Pourquoi les patients diabétiques développent-ils une IC? On peut considérer qu'il s'agit d'une co-morbidité associée, que le diabète induit une forme d'athérosclérose accélérée et plus sévère en prélude à l'installation d'une insuffisance cardiaque ou qu'il s'agisse plus simplement d'une cardiomyopathie diabétique.

Quel est l'effet des hypoglycémiants sur l'IC ?

La metformine diminue la mortalité en cas d'IC (HR = 0,69), les sulfonylurées et les thiazolidinediones (rosiglitazone et pioglitazone) n'ont pas d'effet. L'insuline n'a pas d'effet ni sur la mortalité de toutes causes (HR = 1,11) ni sur les hospitalisations pour IC (HR = 0,97). Pour les inhibiteurs de DPP4, la saxagliptine augmenterait les hospitalisations pour IC dans l'étude SAVOR TIMI 53-HF, alors que la sitagliptine dans l'étude TECOS n'aurait pas d'influence. Le liraglutide, un analogue du GLP-1 augmenterait la FC et les événements cardiaques sans effet sur la FE et les taux de NT-proBNP. L'empaglifozine, un inhibiteur de SGLT-2 montre un bénéfice considérable avec une réduction de 35% des hospitalisations pour IC.

Quel est l'effet du LCZ696 sur le diabète ?

L'association sacubitril/valsartan réduit la mortalité cardiovasculaire, la mortalité de toutes causes et les taux d'hospitalisations pour IC chez le patient normoglycémique. Dans une nouvelle analyse de l'étude PARADIGM HF, la prise de sacubitril/valsartan entraîne entre autres, une diminution de l'insulinothérapie comparé à l'énalapril (HR = 0,71), ce qui attribuerait au LCZ un effet cardiométabolique explicable par son mécanisme d'action.

Les messages

Un diabète s'observe chez plus de 40% des patients avec une IC, laquelle est fréquente chez les patients diabétiques. La prise en charge thérapeutique de l'IC n'est pas influencée par la présence d'un diabète. Les hypoglycémiants sont inopérants ou contre-indiqués. L'espoir vient des inhibiteurs de SGLT-2 et du LCZ696 en cours d'évaluation dans de nouvelles études.

Docteur Claude Biéva