Insuffisance cardiaque : la kaliémie a-t-elle une valeur pronostique ?

La kaliémie est mesurée en routine chez les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque et les recommandations préconisent qu’on vérifie quotidiennement le taux sérique du potassium en cas de traitement diurétique intraveineux. On dispose cependant de peu d’informations sur les variables cliniques et les éléments pronostiques qui sont associés au taux de la kaliémie.

C’est ce qui a conduit Tromp et coll. à analyser les données de 1 867 patients (âge moyen : 71 ± 11 ans ; hommes : 66 %)(des 2 033 patients inclus dans les études PROTECT [Patients Hospitalized with acute heart failure and Volume Overload to AssessTreatment Effect on Congestion and Renal FuncTion] et COACH [Coordinating StudyEvaluating Outcomes of Advising and Counseling Failure]) hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë et pour lesquels on disposait de mesures de la kaliémie à l’admission.

Les patients ont été classés en 3 catégories selon que leur kaliémie était basse (< 3,5 mEq/l), normale (3,5 à 5,0 mEq/l) ou élevée (> 5,0 mEq/l). Les résultats ont été vérifiés auprès d’une cohorte de validation de 1 023 patients. À l’admission le taux de potassium était bas chez 115 patients (6 %), normal chez 1 576 (84 %) patients et élevé chez 176 (9 %) patients. Pendant l’hospitalisation, la kaliémie a augmenté de 0,18 ± 0,69 mEq/l.

Les patients dont la kaliémie était élevée étaient plus souvent sous inhibiteurs de l’enzyme de conversion et antagonistes des récepteurs minéralo-corticoïdes avant l’admission ; ils avaient à l’état basal une altération de la fonction rénale et avaient mieux répondu aux diurétiques (p = 0,005).

Pas d’association avec la mortalité

Au cours des 180 jours de suivi, 330 patients (18 %) sont décédés.

En analyse univariée, la kaliémie notée à l’admission s’est trouvée associée de façon linéaire à la mortalité (hazard ratio [log] 2,36 ; intervalle de confiance 95 % [1,07 à 5,23; p = 0,034) mais cette association n’était plus retrouvée après ajustement multivarié. En analyse multivariée, les modifications de la kaliémie durant l’hospitalisation et les taux de kaliémie à la sortie du patient n’étaient pas associés au pronostic.

Les résultats ont été semblables dans la cohorte de validation.

En conclusion, chez les patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque, des taux élevés de potassium, à l’admission, sont associés à une altération de la fonction rénale mais à une meilleure réponse diurétique. Pendant l’hospitalisation, les modifications de la kaliémie sont fréquentes et, globalement, la kaliémie augmente.

Après ajustement multivarié, la valeur de la kaliémie à l’admission et ses variations au cours de l’hospitalisation n’étaient pas associées à la mortalité.

Dr Robert Haïat