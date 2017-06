Insuffisance cardiaque systolique non ischémique : association entre diabète de type 2 et baisse de la réserve coronaire

Au cours de l’insuffisance cardiaque systolique (ICS) d’origine non ischémique, il n’est pas rare d’observer une diminution de la réserve coronaire en l’absence de toute athérosclérose significative. Il en est de même chez certains patients atteints d’un diabète de type 2, comparativement à une population témoin. Les mécanismes en cause restent inconnus. Une étude transversale a évalué la perfusion myocardique chez des patients atteints d’une ICS associée (n = 28) ou non (n = 123) à un diabète de type 2.

Une tomographie par émission de positons (TEP) couplée à la tomodensitométrie et réalisée après injection d’un analogue du K+ (en l’occurrence le rubidium 82) a été effectuée au repos et après stimulation pharmacologique par l’adénosine, dans le but d’évaluer la réserve coronaire (en fait le rapport entre le débit sanguin coronaire stress/repos).

Les deux groupes précédemment définis en fonction de l’existence ou non d’un diabète se sont avérés comparables pour ce qui est de l’âge et de la plupart des autres variables explicatives, à l’exception de : (1) de l’indice de masse corporelle (IMC) plus élevé chez les diabétiques (29,9 versus 26,5 kg/m2 ; p = 0,02) ; (2) de la glycémie avant l’exploration (6,2 vs 5,7 mmol/l ; p = 0,03) ; (3) de la prévalence de l’hypertension artérielle (50,0 vs 26,8 % ; p = 0,02) ; (4) du recours plus fréquent aux hypocholestérolémiants (60,7 vs 35,0 % ; p = 0,02).

Une analyse multivariée prenant en compte les principaux facteurs de confusion (notamment âge, sexe, IMC, diabète de type 2, masse ventriculaire gauche) a révélé que la réserve coronaire était de 16 % plus basse en cas de diabète de type 2, soit un risque estimé de 0,84 (intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 0,71 à 0,996 ; p = 0,04). En outre, celle-ci s’est avérée encore plus basse en cas de fibrillation auriculaire survenant pendant la TEP/TDM, soit un risque estimé de 0,69 (IC95 de 0,57 à 0,82 ; p < 0,001). La réserve coronaire a, en outre, été positivement associée à l’IMC (risque estimé = 1,02 ; IC95 de 1,00 à 1,04 ; p = 0,01).

Chez les patients atteints d’une ICS non ischémique, l’existence d’un diabète de type 2 est associée à une baisse de la réserve coronaire, indépendamment des autres variables prédictives ou explicatives. Cette anomalie microcirculatoire semble être en partie tributaire des troubles de la glycorégulation, ce qui reste à confirmer par d’autres études.

