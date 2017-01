Insulinothérapie en USI, le mieux serait l’ennemi du bien

Depuis la première étude menée à Louvain en Belgique (1) (non confirmée par de récentes études multicentriques qui notent soit une augmentation de l’incidence des hypoglycémies induites par un objectif de contrôle glycémique strict, soit une surmortalité à J90), et qui mettait en exergue une association entre contrôle glycémique strict et réduction de mortalité chez les patients chirurgicaux de réanimation, beaucoup d’insuline a coulé. La charge en travail pour le personnel soignant, les risques d’hypoglycémie sévère et les erreurs d’application des protocoles ont tempéré maintes ardeurs normoglycémiantes ayatollesques et sont à l’origine de recherches visant à automatiser le contrôle glycémique en réanimation.

Soit le système de contrôle glycémique est dit en boucle fermée (mimant le fonctionnement du pancréas tel que chez le patient diabétique ambulatoire) et nécessite un monitorage quasi continu fiable de la glycémie par un capteur invasif, soit il s’agit d’un système avec « l’homme dans la boucle » favorisant l’interaction entre le système de contrôle et l’utilisateur et donc plus facile à introduire en pratique clinique.

Le contrôle glycémique strict (80–110 mg/dl) n’est plus de mise dans la plupart des services de réanimation, alors qu’il peut encore l’être dans des services de réanimation de haute volée sans risque d’augmenter les épisodes d’hypoglycémie nocifs pour les patients. Bien qu’il y ait consensus pour que toute hyperglycémie >150 mg/dl chez les patients de réanimation soit maîtrisée afin de réduire la morbidité et d’accroître la survie (2), il n’y en a guère en matière de fourchette glycémique idéale.

Une fois, deux fois

Il revenait donc à d’autres Flamands (3) de relever le gant, une fois, en comparant les performances de 2 protocoles d’infusion d’insuline (protocole Louvain versus protocole modifié de Yale) en mesurant la glycémie en continu chez 57 patients de réanimation médicale (âge 64 ± 12 ans, ratio homme-femme 30/27, non-diabétiques / diabétiques : 36/21, score APACHE-II 28 ± 7, score SOFA 10 ± 4). L’objectif principal était la mesure du pourcentage de temps passé en normoglycémie (80–110 mg/dl). Les objectifs secondaires étaient les pourcentages des temps passés en hypoglycémie (< 60 mg/dl), en hyperglycémie (> 150 et > 200 mg/dl) et en variabilité glycémique dont le rôle délétère pronostique est bien établi en raison du stress oxydatif et de ses conséquences microvasculaires.

Plus de 63 000 mesures continues de la glycémie ont été réalisées en service de réanimation médicale, chez les 22 patients traités selon le protocole de Louvain et les 35 selon le protocole de Yale, tous âgés de 18 à 75 ans, sous alimentation entérale précoce (25 kcal/kg/jour), dans deux hôpitaux d’Anvers (Belgique). Le ratio infirmière-patient était compris entre 1:2,5 et 1:3,0. Ont été exclus les grossesses et les patients chirurgicaux ou faisant l’objet d’une limitation ou arrêt des thérapeutiques actives.

Yale > Louvain

Les pourcentages de temps passé en normoglycémie (80–110 mg/dl) et en hypoglycémie ont été respectivement supérieur (37 ± 15 vs. 26 ± 11 %, p = 0,001) et inférieur (0 [0–2] vs. 5 [1–8] %, p = 0,001) avec le protocole de Yale, bien que la glycémie médiane n’ait pas différé avec les deux protocoles (118 [108–128] vs. 128 [106–154] mg/dl). Les variations glycémiques ont été moins prononcées avec le protocole de Yale (DS médiane 28 [21–37] vs. 47 [31–71] mg/dl, p = 0,001 ; coefficient de variation 23 [19–31] vs. 36 [26–50] %, p = 0,001 ; moyenne des différences journalières 35 [26–41] vs. 60 [33–94] mg/dl, p = 0,001). Toutefois, la régression logistique n’a pas faire ressortir de paramètre indépendant de strict contrôle glycémique parmi : le type de protocole de perfusion, le statut diabétique, l’âge, l’IMC et le score APACHE II.

In silico veritas

Chez les patients adultes de réanimation médicale, le protocole de Yale a permis d’obtenir une meilleure glycémie moyenne, plus de temps passé en normoglycémie, moins de temps passé en hypoglycémie et moins de variabilité glycémique que le protocole de Louvain.

Néanmoins, une évaluation stricte et sans danger des divers protocoles d’insulinothérapie en milieu de réanimation ne devrait-elle pas être confortée par des expertises in silico, conduites chez des patients virtuels reproduisant les diverses situations « physiologiques » rencontrées en réanimation ?

Dr Bernard-Alex Gaüzère