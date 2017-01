Intérêt d’un rappel de vaccin coqueluche acellulaire pendant la grossesse : l’expérience de l’Argentine

L’Argentine a fait face en 2011 à l’épidémie de coqueluche la plus importante qu’elle ait connue depuis longtemps. La moitié des décès sont survenus chez des enfants de moins de 2 mois, trop jeunes pour la vaccination. Les autorités sanitaires ont alors décidé de proposer systématiquement une dose de vaccin acellulaire à toutes les femmes enceintes après 20 semaines d’aménorrhée. Un passage transplacentaire élevé des anticorps a en effet été prouvé. Cette mesure a été mise en place en février 2012 et, dès la fin de la première année, plus de la moitié des femmes remplissant les conditions étaient vaccinées.

Entre 2010 et 2013, 6 865 cas de coqueluche ont été dénombrés en Argentine, dont 21 % chez des enfants de moins de 2 mois. Pour évaluer l’impact de la vaccination des femmes enceintes, le pays a été divisé en zones à forte couverture vaccinales (> 50 % de la population cible) et faible couverture (< 50 %).

Des résultats favorables

Il semble que l’effet de la vaccination ne se soit pas fait attendre puisqu’en 2012 deux pics d’incidence ont eu lieu dans les régions à faible couverture vaccinale, alors que les régions à forte couverture vaccinale n’en ont subi qu’un seul. Le deuxième pic concernait surtout des enfants de moins de 2 mois, et la réduction relative des cas déclarés de coqueluche dans cette tranche d’âge atteint, en 2012, 51 % dans les zones d’Argentine où la vaccination des femmes enceintes a été réalisée pour plus de 50 % d’entre elles par rapport aux zones de plus faible couverture vaccinale. La réduction est de 44 % pour les enfants de 2 à 6 mois et, sans surprise, n’est plus détectable au-delà de 6 mois (en Argentine, la vaccination des nourrissons contre la coqueluche se fait à 2, 4 et 6 mois).

Concernant le nombre de décès, la puissance des résultats ne permet pas de comparaison statistique entre les régions. Toutefois, le nombre absolu de décès passe de 76 cas dénombrés en 2011 à 10 en 2013 (et par la suite moins de 6 en 2014).

Il s’agit sans doute de la première étude évaluant l’impact de la vaccination maternelle par un vaccin acellulaire contre la coqueluche pendant la grossesse. Le constat semble favorable et pourrait être mis à profit dans d’autres pays à forte incidence de la coqueluche.

