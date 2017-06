Interrogations après le suicide d’une infirmière de l’hôpital Saint Louis à Paris

La meilleure prévention des suicides à l'hôpital, c'est de traiter le personnel correctement et lui assurer de bonnes conditions de travail. Tout le reste (comités ADP hoq, etc.) c'est du blabla qui ne sert qu'à justifier les erreurs monumentales de la hiérarchie à l'hôpital. Dr Maxime Neveu

Prévention du suicide à l'hopital

"Il faut se concentrer sur ce qu'il nous reste et non sur ce que l'on a perdu" ! les forces jointes de tous les professionnels de santé et de l'administration compréhensifs, respectueux, favorables au dialogue permettront de construire l’hôpital pour nous soigner.



Sophie Touet, infirmière de santé au travail