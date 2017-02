Interrogations et émotions après le suicide d’un infirmier à l’Hôpital européen Georges Pompidou

Paris, le mardi 7 février 2017 – Après la confirmation hier matin par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris du suicide d’un infirmier dans la nuit de samedi à dimanche, des précisions ont été apportées. Prénommé Emmanuel, âgé de 35 ans et apprécié de ses collègues, l’homme appartenait à l’équipe de suppléance de nuit. Samedi, alors qu’il n’était pas de service, il a surpris ses collègues en débarquant à l’hôpital. Après avoir enfilé sa blouse, il a gagné le huitième étage (au niveau du service de médecine interne) d’où il a passé un coup de téléphone à sa compagne avant de se défénestrer.

Un choix singulier

Une enquête a été immédiatement diligentée par la direction de l’AP-HP, tandis que la cellule d’analyse des suicides a été saisie, notamment sur la demande du CHSCT qui s’est réuni en urgence hier. Un groupe d’écoute et d’accompagnement a par ailleurs été mis en place afin d’entendre les agents éprouvés de l’hôpital, ce suicide survenant un an après la défenestration d’un cardiologue. Au sein de l’établissement, beaucoup redoutent en effet d’autres drames. Les premiers éléments laissent suggérer l’existence de problèmes personnels ayant facilité le passage à l’acte chez cet infirmier. Néanmoins, comme le font remarquer tant les syndicats d’infirmier que les représentants de l’Association des amis de Jean-Louis Megnien, le fait que cet homme ait pris soin de revêtir sa blouse et ait choisi l’hôpital pour mettre fin à sa vie est particulièrement perturbant et apparaît comme lourd de sens pour de nombreux observateurs. Sud Santé remarque ainsi dans un communiqué publié hier : « C’est bien dans son hôpital, sur son lieu de travail qu’il décide de mettre fin à sa vie. Ce n’est pas rien, cela signe à minima le fait qu’il n’y a pas trouvé le soutien dont il avait besoin ».

HEGP et au-delà

Le suicide de cet infirmier, au-delà des interrogations sur les différents facteurs qui y ont contribué, met en en exergue une nouvelle fois non seulement le malaise actuel qui touche les professionnels de santé mais aussi les difficultés propres de l’HEGP. Au lendemain de la mort du professeur Jean-Louis Megnien, un système managérial potentiellement délétère avait été mis à jour. Si le limogeage de la directrice de l’établissement Anne Costa, pourtant réclamé par certains, n’a jamais été obtenu, son départ dans les jours qui viennent (et son remplacement par l’actuelle directrice de l’hôpital Robert Debré) pourrait signer l’entrée dans une nouvelle ère. Cependant, les questions de personne ne sont pas seules en cause. Pour les organisations syndicales, c’est une philosophie entière qu’il convient de corriger qui a vu petit à petit les soucis de rentabilité prendre le pas sur la culture du soin et la volonté de collaboration entre tous les acteurs.

Aurélie Haroche