Interview du Dr Bellaïche : les troubles fonctionnels intestinaux du nourrisson

Q1) Troubles fonctionnels intestinaux, un motif de consultation fréquent ?

Les troubles fonctionnels intestinaux (TFI) sont un motif très fréquent de consultations ambulatoires et ce quel que soit le pays d’origine. Chez les nourrissons, cette prévalence peut atteindre 60 % dans certaines études pour le RGO, les coliques ou la constipation, avec une moyenne à 20-25 %1.

Les critères de ROME IV2 classent de cette façon les TFI : • Les régurgitations du nourrisson • Le syndrome de rumination (ou mérycisme en français) • Le syndrome de vomissement cyclique • Les coliques du nourrisson • La diarrhée fonctionnelle • La dyschésie du nourrisson • La constipation fonctionnelle Avant 6 mois, les régurgitations représentent la majorité des troubles fonctionnels intestinaux chez le nourrisson. Toutefois, en pratique de ville ou aux urgences hospitalières, les parents amènent leur nourrisson pour un inconfort « global ». Ils nous affirment avec conviction que leur nourrisson a mal et qu’il faut faire cesser cette « douleur » coûte que coûte. Il est souvent difficile de mettre en exergue un seul trouble, tant dans le discours des parents que dans l’examen clinique car les symptômes font « corps » pour toucher tout le corps ! Le nourrisson n’obéit précisément à aucun cadre des maladies ou syndromes précités, mais présente des caractéristiques de beaucoup d’entre eux !

Q2) Quelles solutions pour réduire les TFI bénins ?

Tout d’abord, peser le poids des mots parait capital pour bien s’engager dans une relation de confiance avec la famille. Le premier écueil à éviter est de parler de « douleur ». Mon bébé a mal : impossible de ne « rien faire ». Par adultomorphisme, on peut, par exemple, parler « d’inconfort », comme quand on n’arrive pas à dormir quand il fait trop chaud ….Cela peut adoucir l’incompréhension de parents débordés et constitue une première étape indispensable. Concernant les régurgitations, le fait d’évoquer un « reflux gastro-oesophagien » d’emblée – même si on ajoute qu’il est physiologique – va impliquer plus de demandes d’examens et de traitements subséquents avec les résultats obtenus. Parlons simplement de régurgitations3. Une fois la relation de confiance établie par un examen soigneux et une explication sur le caractère fonctionnel du trouble et sa physiopathologie, la prise en charge peut se poursuivre. Les mesures hygiéno-diététiques forment le socle de la prise en charge et des recommandations ont été faites à ce sujet. Le changement de la position de sommeil n’est pas à conseiller, laissons les nourrissons dormir tranquillement sur le dos, qu’ils aient ou non des TFI. L’alimentation au lait maternel doit être poursuivie, tant que cela est possible et désiré, bien entendu. En cas d’alimentation au biberon, des laits infantiles dits AR (non pas « Anti-Reflux » mais « Anti-Régurgitations ») ont montré une efficacité classée en grade A dans les recommandations4. Ce fait est assez remarquable à souligner car il y a peu de traitements pédiatriques occasionnant un tel consensus. Devant des TFI où la symptomatologie d’inconfort rend le trouble polymorphe, le clinicien a parfois du mal à privilégier une formule lactée infantile dotée d’une seule propriété. Il peut devenir pertinent d’associer à un lait pré-épaissi des fibres pour améliorer le confort du nourrisson5.

Q3) Prescription médicamenteuse pour la prise en charge de ces TFI : quelles sont les limites ?

Pour les régurgitations et les coliques, l’attitude médicale vis-à-vis d’un symptôme ou syndrome est toujours guidée par un traitement symptomatique et étiologique. Il n’existe malheureusement pas de traitement médicamenteux étiologique ayant fait état de preuve suffisante dans la littérature pour pouvoir le conseiller. Quand on demande aux experts internationaux les nouveautés sur l’approche thérapeutique des régurgitations en 2017, la réponse en anglais se résume en 3 mots : « not so much… ». Il est bien spécifié que les traitements médicamenteux anti-régurgitations ont plus d’effets secondaires que d’effets bénéfiques attendus. Rappelons que les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ne sont pas un traitement antiémétique, mais anti-sécrétoire ! Ils n’ont pas d’effets sur les régurgitations, et leur prescription n’est pas anodine. Sous prétexte qu’un nourrisson boit des quantités insuffisantes ou est inconfortable, l’hypothèse d’une œsophagite est évoquée… entrainant de fait une prescription inopportune d’IPP. Ce phénomène induit une sur-prescription d'IPP, malgré des effets secondaires bien identifiés6. Cette sur-prescription et le surcoût que cela représente doivent être pris en considération avant toute prescription et surtout tout renouvellement de prescription (trop de nourrissons consomment des IPP au long cours sans qu’une réelle évaluation n’ait été faite7). Notons que la dompéridone vient d’être déremboursée, à juste titre, en mars 2017 devant un manque d’efficacité et un rapport bénéfice/risque défavorable (toxicité cardiaque connue depuis fort longtemps). Concernant les coliques du nourrisson, le Lactobacillus reuteri DSM 17938 a démontré son efficacité chez les nourrissons allaités au sein8. Les résultats sont débattus dans les autres situations. En tout état de cause, c’est bien une prise en charge globale qui est conseillée dans le cadre des pleurs prolongés et récurrents qui expriment l’inconfort du nourrisson qu’on a décrit auparavant. Les traitements laxatifs à base de lactitol, lactulose, macrogol dans les constipations fonctionnelles sont efficaces. Des méta-analyses l’ont confirmé, conseillant le macrogol après 6 mois de vie. Toutefois, des mesures-hygièno-diététiques adaptées permettent d’en limiter l’utilisation, les médicaments, dans ce contexte, n’étant à utiliser qu’en seconde intention.

