Intestin irritable chez l’enfant : le tableau clinique varie en fonction du sexe et de la puberté

En dépit de sa prévalence relativement élevée et de son impact sur la vie des enfants, les symptômes de l’intestin irritable ont été peu étudiés, au regard du développement pubertaire et du sexe. Une grande étude prospective sur les troubles fonctionnels gastro-intestinaux a donc été conduite à Houston en 2009-2014 sur des sujets âgés de 7-17 ans, recrutés parmi les patients du service de gastro-entérologie pédiatrique et des pédiatres affiliés. Les participants ont été sélectionnés à partir de questionnaires basés sur les critères de Rome III de l’intestin irritable et écartés s’ils avaient des symptômes évoquant une maladie digestive organique ou un retard du développement. Les enfants ont rempli eux-mêmes un agenda de 14 jours sur les douleurs et les selles, les parents n’intervenant que pour rappel. Les douleurs ont été cotées 3 fois par jour sur une échelle de 0 à 10 et leur fréquence définie par le nombre d’épisodes sur 15 jours. Pour chaque cotation, le degré d’interférence avec les activités a été noté. Ces données ont été enregistrées quotidiennement. Le nombre et l’aspect des selles ont également été reportés sur l’échelle de Bristol. Le développement pubertaire a été coté par les participants par comparaison avec des dessins montrant les différents stades de Tanner.

Interférences avec la sévérité des symptômes

Au total, l’étude a concerné 143 participants d’âge moyen 12,9 ± 2,8 ans. Une interaction significative avec le stade pubertaire est apparue (β 0,40 intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,07-0,72, P = 0,02). Les filles avec le développement pubertaire le plus mature avaient des scores de douleur les plus bas tandis que les garçons les plus matures avaient les scores les plus hauts. L’évaluation du degré d’interférence entre baisse des activités liée à la douleur, stade pubertaire et sexe a montré également une interaction (β 0,16 IC 0,03-0,29 P = 0,02). Les filles sexuellement les plus matures rapportaient moins d’interférences entre baisse de l’activité et douleur que celles les moins matures, en contraste des garçons les plus matures qui rapportaient une augmentation de l’interférence entre activité et score de douleur. Les filles, en comparaison des garçons, indépendamment du stade pubertaire, avaient à la fois davantage de signes fonctionnels somatiques (P = 0,005) et un plus grand pourcentage (P = 0,01) de selles dures (score de Bristol 1 ou 2). Le statut pubertaire et le sexe n’avaient pas de relations significatives avec l’aspect et la fréquence des selles, la fréquence des douleurs, l’anxiété et la dépression.

Chez les enfants avec un intestin irritable, le développement pubertaire et le sexe sont associés à la sévérité des douleurs abdominales, l’aspect des selles et la somatisation.

