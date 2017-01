Intoxication au paracétamol volontaire ou non, la prise en charge est la même

L’intoxication au paracétamol est la première cause d’insuffisance hépatique aiguë. Les transplantations hépatiques sont pourtant moins fréquentes pour cette étiologie que pour les autres étiologies d’insuffisance hépatique aiguë. L’une des explications est que le pronostic en est plus souvent favorable sans greffe (66 % vs 20 à 25 %). D’autres raisons existent peut-être, l’une d’elles serait qu’il existerait des différences de prises en charge selon que l’intoxication soit volontaire ou non. Une étude incluant 1 859 patients atteints d’insuffisance hépatique aiguë, dont 872 à la suite d’une intoxication au paracétamol (intentionnelle 4 fois sur 10), montre que cette hypothèse ne tient pas. Il n’existe en effet pas de différence significative dans la prise en charge que l’intoxication soit intentionnelle ou non. Aucune différence non plus dans la fréquence de l’inscription sur une liste d’attente de greffe, non plus que sur le taux de greffe ou de décès.

Dr Roseline Péluchon