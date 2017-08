Intoxications pédiatriques au cannabis : un médecin du CHU de Nice sonne l’alerte

Nice, le mardi 29 août 2017 – En moins de quinze jours, l’hôpital pédiatrique de Lenval à Nice a dû admettre cinq nourrissons âgés entre un et deux ans pour intoxication au cannabis. L’ingestion de cette drogue par ces très jeunes enfants a été confirmée par des analyses sanguines et/ou urinaires. Les bébés présentaient des symptômes d’ébriété et de somnolence et l’un d’eux a dû être placé en réanimation. Tous aujourd’hui vont bien. Selon les informations transmises aux équipes hospitalières de quatre de ces cinq nourrissons, les bébés auraient ingéré du cannabis trouvé dans un parc.

Un phénomène en progression

Face à cette série de cas, le chef des urgences de l’hôpital de Lenval, Hervé Haas a tenu à sonner l’alerte : « Il est important de prévenir les parents, même s'ils sont eux-mêmes consommateurs, que laisser traîner des boulettes de cannabis peut avoir des conséquences importantes, allant jusqu'à l'hospitalisation » a-t-il ainsi averti remarquant que si les intoxications au cannabis ne sont pas rares, cette « multiplication » des cas est assez « remarquable » (et pourrait attester la véracité de l’anecdote du parc). Des chiffres publiés ces dernières années ont confirmé l’augmentation de l’ingestion accidentelle de cannabis chez les jeunes enfants. En 2015, l’Agence nationale de sécurité du médicament indiquait que les centres d’addictovigilance avaient recensé 140 notifications d’intoxications pédiatriques au cannabis entre 2010 et 2014, dont 59 pour la seule année 2014. Des hospitalisations de plus de 24 heures ont été nécessaires dans la très grande majorité des cas (n = 120), tandis que le pronostic vital a été engagé pour neuf enfants, sans heureusement qu’aucun décès ne soit déploré. Un an plus tard, une étude portant sur les registres de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) signalait que l'augmentation constatée durant la période a été particulièrement marquée chez les 8/15 ans et les moins de 8 ans.

Léa Crébat