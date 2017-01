Inutile de rechercher une mutation sur CALR dans les polyglobulies de Vaquez sans mutation sur JAK2

La Polyglobulie de Vaquez (PV) est un syndrome myéloprolifératif (SMP) caractérisé par une prolifération augmentée de la lignée érythroblastique associée dans un certain nombre de cas à une prolifération également augmentée des lignées leucocytaire et /ou mégacaryocytaire. Devant une élévation de l'hématocrite, le diagnostic de PV repose sur la mise en évidence de la mutation V617F sur la tyrosine kinase JAK2 retrouvée dans 95 % des cas. Dans les formes où cette mutation n'est pas retrouvée ont été décrites d'autres mutations sur JAK2 au niveau de l'exon 12 ou de l'exon 14.

Néanmoins il existe de rares cas où aucune mutation sur JAK2 n'est décelée et le diagnostic doit alors s'appuyer sur la présence d'autres critères tels que retenus par la dernière classification de l'OMS comme un taux diminué d'érythropoïétine sérique et /ou les données histologiques au niveau de la biopsie médullaire montrant une hyperplasie de la lignée érythroblastique et l'absence de fibrose.

D'autres mutations peuvent-elles toutefois être recherchées dans ces formes dites JAK2 négatives ?

En 2013 deux équipes ont mis en évidence la présence de mutations diverses au niveau de l'exon 9 du gène de la Calréticuline (CALR), protéine chaperone impliquée d'autre part dans le métabolisme calcique, dans une certaine proportion des formes JAK2 négatives de Thrombocytémie Essentielle (TE) ou de Myélofibrose (MP), deux SMP proches de la PV. Les mutations sur CALR et sur JAK2 sont en règle exclusives et les PV portant la mutation sur JAK2 n'ont pas de mutation sur CALR. La présence d'une mutation sur CALR modifie le rôle régulateur de la Calréticuline et induit en particulier une activation de la voie de signalisation JAK2/STAT5. Les formes de PV JAK2 négatives portent-elles une mutation sur CALR ? L'étude rapportée ici a eu pour objectif de répondre à cette question.

Quand il y a mutation sur CARL, c’est une trhombocytémie essentielle ou une myélofibrose

Quarante-deux patients, recrutés au niveau national par l'Intergroupe Français sur les SMP, porteurs d'une PV sans mutation sur JAK2 ont été étudiés. Il n'a pas été retrouvé de mutation sur CALR chez ces patients hormis chez 1 patient dont le diagnostic a du être redressé puisqu'il s'est avéré être porteur d'une TE (pouvant expliquer la présence d'une mutation sur CALR ) associée à une Polyglobulie secondaire liée à une hypoxie.

Pour compléter cette étude, les auteurs ont également recherché la présence d'une mutation sur CALR dans une cohorte de 536 patients provenant de 3 centres différents et porteurs d'une érythrocytose idiopathique sans mutation sur JAK2. Une mutation sur CALR avec une faible charge allélique n'a été retrouvée que chez 1 patient obèse de 65 ans dont l'érythocytose reste stable au cours du temps sans évolution en particulier vers un SMP : les auteurs évoquent une mutation fortuite de CALR sans traduction pathologique évidente liée peut-être à l'âge comme cela a pu être déjà rapporté.

Ainsi les résultats de ces deux études, joint au fait que l'introduction de mutants de CALR dans des cellules hématopoiétiques murines induit un SMP de type TE ou MP mais aucunement une PV, suggèrent qu'il n'est pas utile de rechercher des mutations sur CALR au cours des PV JAK2 négatives ni même au cours des érythrocytoses idiopathiques.

Dr Sylvia Bellucci