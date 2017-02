Jeu d’enfants

Paris, le samedi 11 février 2017 – C’était une promenade sur une plage de Bretagne quelques jours avant la rentrée. Deux beaux enfants qui courent devant un couple épris et épanoui. Le petit garçon devance sa sœur, mais la petite fille le suit vaillamment. La mère s’émeut de voir les traces que laissent ses pieds dans le sable. Mais elle ne peut s’empêcher de constater que l’un des deux petits pieds tourne doucement vers l’extérieur. Les empreintes se révèlent légèrement différentes.

Une autre forme de performance

Quelques mois après cette observation distraite sur une plage de Bretagne, la veille de l’anniversaire de la petite fille, le verdict tombe. Thaïs est atteinte de leucodystrophie métachromatique. Elle a deux ans. Elle est condamnée à très court terme. Le monde s’écroule et tout en même temps, tout se remet en place. Anne-Dauphine Julliand, la mère de Thaïs, était pleine d’attentes et d’exigences pour ses enfants avant ce jour de février. Et cette annonce recompose l’essentiel. « Sur le papier, on avait coché toutes les cases. Mais on ne peut pas toujours être dans la performance. Le fait que tous nos projets et tout notre confort volent en éclats nous a fait réfléchir. Qu’est-ce qui est vraiment important pour nous ? D’un coup, la vie de Thaïs est devenue l’inverse de toutes les attentes que peuvent avoir des parents. Notre enfant était-elle pour autant hors compétition ? Au contraire, Thaïs nous a appris à nous recentrer sur l’essentiel, et aujourd’hui nous pouvons dire qu’elle a eu une belle vie », expliquait il y a quelques années Anne-Dauphine Julliand au quotidien la Croix.

Perdre pour gagner

Peu à peu, Thaïs va abandonner tout ce qu’elle a appris au cours de ses deux premières années de vie. Parler, manger seul, marcher, attraper les choses, mais aussi, voir et entendre. Dans un livre paru en 2012, Deux petits pas sur le sable mouillé, Anne-Dauphine Julliand a raconté l’épreuve traversée par sa famille et ses filles (Azylis, la petite sœur de Thaïs est également atteinte de leucodystrophie, mais une greffe très précoce lui a permis d’échapper à la mort sans éviter un lourd handicap). Elle ne cache rien de la souffrance indicible de perdre son enfant et de le voir souffrir. Mais, son livre est cependant une ode à la vie. Immédiatement, Anne-Dauphine Julliand et son époux ont souhaité apporter le plus de vie possible à Thaïs, en se concentrant sur l’amour qu’ils pouvaient lui apporter, mais également en recevant d’elle de nombreuses leçons. Le couple aime à répéter cette phrase inspirée d’un professeur en cancérologie pour résumer leur philosophie : « Puisqu’on ne peut rajouter des jours à la vie, rajoutons de la vie aux jours ». « Plus Thaïs a perdu, plus elle a gagné. Plus elle a été vulnérable, plus elle a grandi. Elle m’a appris des choses que je n’aurais jamais soupçonnées. Je n’ai jamais autant aimé et aussi bien appris à aimer qu’avec elle. Cette petite fille à la fin de sa vie, elle était sourde, muette, aveugle, paralysée. Elle était parfaitement en vie, elle était parfaitement petite fille », écrit encore Anne-Dauphine Julliand.

La sagesse de l’enfant

Très soutenus par la communauté médicale et leur famille dans leur épreuve et jusqu’à la mort de Thaïs, chez elle, entourée des siens, avant d’avoir atteint ses quatre ans, Anne-Dauphine et Loïc Julliand ont également admiré la façon dont les enfants envisageaient la maladie et la mort de Thaïs. Leur fils ainé leur avait ainsi fait cette confidence « La mort, c’est triste, mais ce n’est pas grave ». « Non seulement Gaspard nous a aidés par ses paroles mais, surtout, il nous a permis de retrouver notre âme d’enfants. C’est lui qui nous a appris à vivre chaque jour l’un après l’autre. Quand on pleure on pleure, quand on rit on rit. Il y a la vie. Et dans cette vie, il y a la maladie. Mais la maladie ne va pas définir toute notre vie, ni toute notre famille » résumait pour la Croix Anne-Dauphine Julliand.

La discrétion de la foi

Cette philosophie est également celle qui anime le film réalisé par la journaliste et qui vient de sortir sur les écrans. Baptisé « Et Les Mistrals Gagnants » en hommage à la chanson de Renaud sur l’enfance, ce documentaire suit le parcours de cinq enfants atteints de maladies graves. Le reportage ne cache pas les difficultés traversées par ces jeunes patients, mais surtout, il se concentre sur la capacité des plus jeunes à vivre l’instant et ne pas faire de la maladie l’unique horizon de leur existence. Aussi, Anne-Dauphine Julliand invite-t-elle à ne pas regarder ce film comme un documentaire sur la maladie, ou sur la mort, mais comme une invitation à être dans l’instant présent, à retrouver son âme d’enfant et à ne plus la quitter.

On relèvera que comme dans son livre, la question de la foi est très peu présente dans ce film, même si elle est un élément central dans la vie de la jeune femme. Si sa croyance en Dieu est une lumière qui guide sa vie et si son époux affirme avoir ressenti que Dieu partageait leur souffrance, Anne-Dauphine rappelle : « Croire en Dieu n’a jamais soulagé la douleur ressentie lorsque l’on perd un enfant ».

Aurélie Haroche