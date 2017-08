Jouer, c’est soigner !

Paris, le samedi 26 août 2017 – Pour beaucoup, la semaine prochaine sonnera la reprise du travail. La transition est parfois difficile et il n’est pas toujours inutile de mettre en place des stratagèmes pour que le retour soit plus aisé. Par ailleurs, la rentrée est souvent propice aux bonnes résolutions : certains espèrent que l’année à venir offrira des améliorations tangibles. Pour que la douceur accompagne la reprise du travail et que les velléités de changement ne soient pas vaines, la solution pourrait être de jouer !

Le site The Medical Futurist, signalé par le journal destiné aux étudiants en médecine What’s up doc a récemment listé plusieurs jeux de société réalisés par et pour des médecins !

Traiter les maladies infectieuses : le jeu dont vous êtes le héros !

Les vacances vous ont fait tout oublier et vous redoutez de ne plus être aussi incollable qu’autrefois en ce qui concerne la prise en charge des maladies bactériennes ? Par ailleurs, vous êtes désespérés d’avoir moins de temps pour regarder votre série préférée Game of Thrones. Le jeu Healing Blade répond à toutes ces préoccupations. Proche de l’univers d’heroic fantasy de la célèbre série, Healing Blade a été développé par deux médecins Francis Kong et Arun Mathews. Dans ce jeu de plateau où il faudra affronter sorciers et autres créatures, connaître sur le bout des doigts les maladies infectieuses et leur traitement est un atout majeur pour emporter la partie. Dans le même esprit, pour se perfectionner dans le diagnostic et la prise en charge de la septicémie, rien de tel qu’une partie de The Sepsis. Proposé par le NHS et l’UK Sepsis Trust, ce jeu existe également en version on line.

Ne jargonnez plus (même en anglais !)

Si votre objectif pour cette nouvelle année n’est pas seulement d’être un as dans le traitement des maladies infectieuses mais aussi d’améliorer votre relation avec vos patients et avec vos collègues, deux jeux s’offrent à vous. Avec Doctor Jargon, vous développerez des astuces et apprendrez des méthodes vous permettant de mieux communiquer avec vos patients (notamment les plus jeunes ; la première version du jeu concerne la pédiatrie). L’objectif est d’éliminer du discours du praticien tout ce qui est généralement non compris ou mal perçu par les malades et leur famille. Cependant, pour les médecins non anglophones, certaines subtilités de ce jeu seront difficiles à saisir.

Enfin, Hospital Life est un jeu interactif, avec pour objectif l’amélioration de la coordination entre les différents acteurs. Une fois encore, le NHS est ici l’instigateur de cette méthode ludique.

M.P.