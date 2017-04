Jusqu’où baisser la pression artérielle ?

Les guidelines recommandent que la pression artérielle soit maintenue au dessous de 140/90 mm Hg pour réduire le risque d’accidents cardio-vasculaires. La valeur idéale de la pression artérielle à atteindre est toutefois encore incertaine et la relation semble plus complexe qu’au premier abord. Certains travaux ont en effet suggéré qu’une pression trop basse n’était pas toujours souhaitable, indiquant que, chez les patients hypertendus et coronariens stables, la relation entre la pression systolique et le risque suivait une courbe en J pour les accidents coronaires, mais pas pour les accidents vasculaires cérébraux.

Deux grands essais randomisés ont été menés il y a quelques années: ONTARGET et TRANSCEND, qui ont analysé la relation entre la pression artérielle, la morbidité cardio-vasculaire et la mortalité toutes causes chez des patients à haut risque cardio-vasculaire, traités par ramipril, telmisartan ou l’association des deux et suivis pendant 56 mois (1). Le Lancet publie ces jours-ci une analyse post-hoc de ces essais. Les auteurs sont partis de l’hypothèse que différents niveaux de baisse de la pression artérielle pourraient être associés à une réduction du risque pour certains évènements, mais à une aggravation du risque pour d’autre.

Leur hypothèse de départ semble vérifiée par les données. En comparaison avec une pression systolique comprise entre 120 et 140 mm Hg, une pression systolique < 120 mm Hg est en effet associée à une augmentation du risque d’accident cardio-vasculaire, avec une augmentation de 14 % du risque de survenue d’un des éléments du critère composite (décès de cause cardio-vasculaire, infarctus, accident vasculaire cérébral et hospitalisation pour insuffisance cardiaque) et de 29 % de celui de décès de cause cardio-vasculaire. En revanche, le risque d’infarctus du myocarde seul, d’accident vasculaire cérébral, ou d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque, n’est pas aggravé en cas de baisse de la pression systolique en dessous de 120 mm Hg. Le risque le plus faible est retrouvé avec des pressions moyennes systoliques autour de 130 mm Hg.

La tendance est la même pour la baisse de la pression diastolique. Et, lorsqu’elle est inférieure en moyenne à 70 mm Hg pendant les traitements, elle est associée à une augmentation de 31 % du risque du critère composite. Mais, dans ce cas, le risque d’infarctus du myocarde est aussi impacté, augmenté de 55 %, comme celui d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque (+ 59 %) et de décès toutes causes (+ 16 %). Le risque le plus faible est retrouvé avec des pressions diastoliques moyennes autour de 75 mm Hg.

Il s’agit d’une analyse post-hoc, et les auteurs reconnaissent eux-mêmes la limitation essentielle inhérente à ce type de travaux, à savoir le risque de biais de causalité inverse. Ici, les comorbidités peuvent être à l’origine d’une baisse de la pression artérielle et des évènements observés. Ces résultats confirment toutefois ceux de précédents travaux qui incitaient à reconsidérer la théorie du « lower is better » dans ce domaine.

Dr Roseline Péluchon