L'exercice physique dans l’enfance, suffisant pour prévenir l'ostéoporose?

Cette étude suédoise montre que les enfants âgés de 6 à 9 ans qui pratiquent plus intensivement du sport ont un capital osseux plus important avec une meilleure distribution de la densité osseuse indépendamment de l'âge et du poids. C'est particulièrement significatif chez les filles comparé aux garçons. Mais est-ce suffisant pour en déduire que ces enfants seront moins sujets à développer de l'ostéoporose 50 ans plus tard ?

Les premières années de vie jouent un rôle important dans la prévention de certaines maladies. On connaît l'exemple des maladies cardiovasculaire, de l'asthme etc. et aujourd'hui les auteurs de cette nouvelle étude sous-entendent que c'est bien avant l'adolescence que se prépare le capital osseux et peut-être la propension à développer ou non une ostéoporose primaire à l'âge adulte. De façon générale, on sait qu'une activité physique intense va contribuer à une meilleure masse osseuse, une meilleure architecture de l'os et une plus grande résistance, synonyme de risque fracturaire réduit. Tous ces facteurs peuvent être améliorés dans l'enfance mais jusqu'à quel point un enfant doit-il se dépenser physiquement?

Plus de bénéfice pour les filles

Le premier volet de cette étude (1) suédoise a inclus 72 filles et 100 garçons âgés de 6 à 9 ans, tous issus de la même école, pratiquant intensivement du sport à raison de 200 minutes par semaine pendant 7 ans. Les enfants (44 filles et 47 garçons) de trois autres écoles pratiquent du sport à raison d'une heure par semaine selon le standard scolaire suédois. Les critères de l'étude sont la densité minérale osseuse, la force musculaire à l'inclusion et à 7 ans et l'épaisseur corticale au niveau du tibia et du radius, évaluée par HR-pQCT (high resolution peripheral quantitative computed tomography.) Les résultats montrent que les filles qui pratiquent des activités d'intensité modérée à élevée (gymnastique, football, basket-ball, etc.), ont de façon générale une meilleure densité osseuse au rachis (p < 0,05) et une flexion du genou meilleure (p < 0,01) que les filles du groupe contrôle. Les garçons du groupe à activité intensive gagnent aussi en flexion - extension du genou par rapport aux garçons du groupe contrôle mais par contre leur densité minérale osseuse ne diffère pas de celle des garçons du groupe contrôle.

A revoir dans 10 ans …

Cette étude démontre qu'une activité physique intense profite plus aux filles qu'aux garçons, sans surprise serait-on tenté d'ajouter. C'est peut-être une façon de se préparer un avenir osseux serein. Pour les auteurs, cette étude est robuste dans son design, par le nombre important d'enfants inclus, la durée du suivi qui avoisine les 7 ans et les critères stricts de mesure de la DMO et de la résistance osseuse. On ne peut qu'espérer un prolongement de l'étude pour suivre l'évolution de ces enfants après l'adolescence. A ce stade, il paraît prématuré d'écrire qu'un meilleur statut osseux dans l'enfance protège d'une future ostéoporose. Le fait que l'exercice physique intense profite plus aux filles qu'aux garçons est plutôt un bon signe considérant que l'ostéoporose touche 4 fois plus de femmes que d'hommes…

Dr Claude Biéva