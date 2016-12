L'impact exorbitant du tabac sur la maladie de Basedow

Une piste semble être l'implication du facteur induit par l'hypoxie HIF1 alpha selon le travail d'une équipe germanique. Ce facteur est à l'origine d'une production vasculaire (angiogenèse par augmentation de la sécrétion du VEGF) et stimulation (TSH-R dépendante) du tissu adipeux intra orbitaire. Les conclusions sont issues d'une étude in vitro sur des fibroblastes d'origine orbitaire obtenus chez des patients souffrant d'une maladie de Basedow en comparaison de sujets contrôles.

L'ophtalmopathie est un sujet fréquent de préoccupation pour les patients et, dans certaines formes graves, le pronostic visuel et oculomoteur peut être engagé. Le sevrage tabagique est primordial.

La relation tabac et orbitopathie thyroïdienne est établie. Cette relation n'est pas exclusive : d'autres facteurs interviennent parmi lesquels les stratégies thérapeutiques proposées pour la maladie thyroïdienne, une carence en sélénium, la qualité de l'équilibre thyroïdien, la vitesse d'obtention de cet équilibre, des facteurs psychologiques et immunologiques.

Görtz GE et coll.: Hypoxia-Dependent HIF-1 Activation Impacts on Tissue Remodeling in Graves' Ophthalmopathy—Implications for Smoking. J Clin Endocrinol Metab 2016 ; 101 (12) : 4834–4842.