L'incidence des arthropathies reste élevée même pour les hémophilies mineures

L'hémophilie mineure est une affection hémorragique de transmission récessive liée au sexe et due à la diminution du taux du Facteur VIII (F.VIII) compris entre 0,05 et 0,40 UI/mL (5 et 40 %). La survenue d'arthropathies dues aux saignements intra-articulaires fait toute la gravité de cette affection. Du fait d'une fréquence et d'une gravité moins grandes qu'au cours de l'hémophilie sévère ou modérée (où le taux du F.VIII est inférieur à 0,05UI/mL), cette complication a fait l'objet de beaucoup moins d'études portant en outre souvent sur de petites cohortes de patients. Les auteurs de cet article, grâce aux registres nationaux de très haute qualité, ont donc entrepris une étude rétrospective sur l'incidence , l'âge de survenue de l'arthropathie et le recours éventuel à une cure chirurgicale chez les patients suédois hémophiles par comparaison à une population sans affection hémorragique, appariée pour le sexe et l'âge.

Il est estimé que parmi les patients suédois atteints d'hémophilie ,43 % ont une hémophilie mineure, d'où l'importance de l'étude rapportée ici. Celle-ci a donc concerné 315 patients ayant une hémophilie mineure dont 239 (76 %) une hémophilie A et 76 (24 %) une hémophilie B avec comparaison à 1 529 sujets contrôles appariés pour l'âge et le sexe. Le suivi s'est, de fait, déroulé de 1984 à 2008. La cohorte des patients a été divisée en deux selon la date de naissance du fait de la différence de type de suivi : la cohorte 1 comprend les patients nés entre 1941 et 1983 tandis que la cohorte 2 comprend ceux nés entre 1984 et 2008 (soit 110 patients ce qui représente 35 % des patients hémophiles de l'étude) et donc suivis depuis leur naissance.

Suivi rigoureux et traitement préventif et curatif sont nécessaires

Dans la cohorte 2 des patients nés entre 1984 et 2008, l'incidence d'une admission à l'hôpital pour une manifestation clinique liée à une arthropathie connue ou pour l'établissement de ce diagnostic était respectivement multipliée par 16 et 9 par rapport au groupe contrôle. Aucun des sujets de cette cohorte n'a nécessité de chirurgie. Dans la cohorte 1 des patients nés avant 1941, l'incidence du diagnostic d'arthropathie et celle d'une intervention chirurgicale sont multipliées respectivement par 2 et 5 par rapport au groupe contrôle. Par rapport au groupe contrôle l'incidence de l'arthropathie augmente significativement à partir de l'âge de 10 ans, l'âge de survenue étant très significativement plus précoce (p < 0,001) dans le groupe des patients hémophiles. Ainsi à 60 ans, 50 % de ces patients vivent sans arthropathie par rapport à 88,8 % des sujets du groupe contrôle ; 14 % d'entre eux ont dû subir une intervention chirurgicale (sur des articulations majeures telles le genou, le coude ou la cheville) par rapport à 4 % des sujets du groupe contrôle.

Cette étude montre donc clairement une incidence élevée d'arthropathies, obligeant parfois à une intervention chirurgicale, chez les patients porteurs d'une hémophilie modérée et suggèrent donc la nécessité d'établir chez ces patients des protocoles de surveillance et de traitement à la fois préventifs et curatifs rigoureux.

Dr Sylvia Bellucci