L'intelligence artificielle comme outil de prédiction dans la DMLA

Reste cependant que la réduction de la taille des drusen n'est peut-être pas le paramètre idéal car elle n'est ni nécessaire, ni suffisante pour affirmer le passage vers le stade sévère. Ainsi cette même équipe autrichienne (2) rapporte que, dans la plupart des cas, chez un même patient, il y a simultanément des augmentations et des diminutions de taille des drusen et que ce sont sans doute plus les variations dynamiques de taille et donc de volume total des drusen qui sont associées au passage vers le stade sévère. Ce n'est qu'en cas d'évolution vers une atrophie géographique (5 yeux) qu'il y a systématiquement régression du volume total des drusen. En cas de conversion vers la forme humide (7 yeux), il y a eu régression dans 4 cas et progression dans 3 cas.

Pour bien comprendre l'intérêt de ce travail, il importe de souligner qu'il n'y a pas de traitement efficace pour les stades précoces et intermédiaires de la DMLA et que ce n'est que lorsque le passage vers le stade sévère est entamé que les anti-VEGF peuvent être utilisés pour prévenir la progression et minimiser l'évolution. Pouvoir préciser le moment où ce passage s'effectue est donc très important pour le pronostic visuel.

Références

(1)Bogunovic H et coll. : Personalized Prognosis in Early/Intermediate Age-Related Macular Degeneration based on Drusen Regression.

(2)Baratsits M et coll. : A localization-based analysis of dynamic drusen development in age-related macular degeneration.

Congrès annuel de l’ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology) (Baltimore) : 7-11 mai 2017.