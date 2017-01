L'IVG fait son come back dans le débat

Paris, le mercredi 18 janvier 2017 – A l’exception des décennies, la date anniversaire de la promulgation de la loi ayant légalisé l’interruption volontaire de grossesse (IVG) n’est guère l’objet de manifestations appuyées. Cependant, l’approche des élections présidentielles et alors que les discussions sur l’avortement se sont récemment de nouveau invitées au cœur du débat, le 42ème anniversaire de la loi Veil, ce 17 janvier, n’est pas passé inaperçu.

Paris 2017 : « Non au retour du cintre »

Tout a commencé il y a quelques jours par une campagne choc du collectif En marche pour la vie, qui regroupe des associations pro-vie telles que la Fondation Lejeune, Choisir la Vie, ou encore Les Survivants. Non content d’avoir fait publier dans plusieurs grands quotidiens nationaux des encarts appelant à manifester le dimanche 22 janvier et mettant en scène les conséquences supposées de l’avortement, le groupement a procédé à des affichages sauvages sur des panneaux Jean Claude Decaux en ce début de semaine. Sur ces posters, on peut voir par exemple un médecin décrivant l’avortement comme « une courte intervention » pour « une grande dépression ». Si ce slogan spécule sur les conséquences supposées (et cachées) des avortements, les autres messages mettent en scène les pressions que subiraient les femmes pour interrompre une grossesse qu’il s’agisse des employeurs rejetant les femmes enceintes, des conjoints refusant qu’un enfant « gâche leur vie » ou des amies contestant les choix de leur proche. La présence dans Paris de ces messages a soulevé des réactions outrées et inquiètes notamment sur les réseaux sociaux, d’autant plus lorsqu’il a été révélé que l’affichage n’avait pas été autorisé par JC Decaux (qui a porté plainte pour vandalisme). La réplique le 17 janvier a consisté pour le collectif féministe Insomnia à placarder des affiches dans toute la capitale où l’on pouvait lire « Non au retour du cintre en mai 2017 ». Des cintres ont également été agrafés dans divers lieux, confirmant la reprise d’une âpre bataille de la communication autour de l’IVG.

Un engagement solide du gouvernement en faveur de l’avortement

Parallèlement à ce spectacle, le Haut Conseil de l’Egalité (HCE) a choisi le 17 janvier pour rendre public son rapport sur l’accès à l’avortement. Il y a deux ans, l’instance s’inquiétait de l’existence « d’obstacles juridiques et matériels dans l’accès à l’IVG ». Aussi, formulait-elle trente-cinq recommandations à l’intention du gouvernement. Les préoccupations du HCE ont été entendues : onze des préconisations ont été intégralement mises en œuvre, quinze l’ont été partiellement et seules neuf n’ont pas été retenues. Le HCE se félicite notamment de l’adoption de différentes mesures concernant l’information des femmes sur l’IVG, à travers l’ouverture du site ivg.gouv.fr, d’un numéro d’unique d’information ou du maintien des permanences téléphoniques d’information pendant la période estivale. Le renforcement du délit d’entrave à l’IVG est également souligné comme une action encourageante par le HCE. Ce dernier note par ailleurs que les efforts du gouvernement ont permis d’élargir l’offre de prise en charge : il cite notamment la possibilité pour les sages femmes de réaliser des IVG médicamenteuses ou encore la gratuité de tous les actes associés à l’IVG. La fin du délai de réflexion de sept jours est également perçue comme gage d’un accès facilité à l’avortement. Concernant la reconnaissance du droit à l’IVG, le rapport approuve la suppression de la notion de « détresse » (qui avait fait couler beaucoup d’encre).

Supprimer la clause de conscience concernant les médecins qui fait double emploi

Cependant, des améliorations sont encore attendues. Le HCE considère notamment que devrait être supprimée la clause de conscience réservée aux médecins visant spécifiquement l’IVG et qui fait double emploi avec celle concernant l’ensemble des professionnels de santé pour tous les actes heurtant leurs convictions personnelles. Symbolique, la suppression de cette clause de conscience permettrait aux yeux du HCE d’atténuer l’idée d’un caractère exceptionnel de l’IVG, tout en préservant la possibilité pour les soignants de refuser de les pratiquer. Plus concrètement, l’instance appelle à un moratoire sur la fermeture des centres d’IVG (alors que 130 structures ont fermé leurs portes entre 2001 et 2011). La suppression de la forfaitisation de l’IVG, une plus grande attention à l’orthogénie dans la formation des futurs professionnels et la concrétisation de la promesse faite par le ministre de la Santé de réaliser des « opérations testings » dans les centres d’IVG font également partie des recommandations du rapport.

Banalisation de l’IVG

Ce dernier a sans surprise été critiquée par les associations défavorables à l’avortement ou tout au moins à sa facilitation. Ainsi, l’association Alliance Vita s’est émue de constater que le HCE ne propose aucune piste pour que le recours à l’IVG soit évité (de fait aucune mesure concernant la contraception n’est présentée, même si ce sujet fait partie des préoccupations de l’institution). L’organisation pro-vie reproche plus frontalement au rapport de faire le jeu de la « banalisation » de l’avortement en soutenant par exemple la suppression de la notion de détresse ou encore en défendant la fin de la « double » clause de conscience pour les praticiens.

Alliance Vita veut libérer les femmes du joug de l’avortement !

Outre ses réserves, Alliance Vita tente de faire sienne les considérations féministes associées au débat sur l’IVG. Présenté comme un combat majeur des causes féministes, l’avortement serait en réalité pour Alliance Vita une autre arme de domination des hommes sur les femmes, les premiers imposant l’IVG aux secondes. Il est probable que cette « infantilisation » des femmes ou en tout cas ce refus de considérer qu’elles peuvent être directement à l’origine du choix d’avorter fera bondir de nombreux observateurs.

Ces réflexions confirment en tout état de cause qu’à la surprise générale, les discussions sur l’IVG font un retour marqué dans le débat public en France.

Aurélie Haroche