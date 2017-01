L'Uvestérol D suspendue

Paris, le mercredi 4 janvier 2017 – L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) confirmait lundi en fin de journée le décès d’un nourrisson de dix jours, potentiellement lié à l’administration d’une dose d’Uvestérol D (indiqué pour prévenir la carence en vitamine D). Des investigations ont été lancées et leurs premières conclusions paraissent établir un lien entre le produit et la mort de l’enfant, comme le précise l’ANSM dans un communiqué. Cette mesure de suspension a été publiquement annoncée par le ministre de la Santé ce matin. Marisol Touraine a également recommandé aux parents de ne plus utiliser Uvestérol D, mais de se tourner vers un autre produit semblable, en demandant conseil à leur médecin ou leur pharmacien. Comme de nombreux pédiatres dans les médias, le ministre a en effet insisté sur le fait que ce n’est pas la vitamine D qui est ici en cause, mais le mode d’administration du produit.

Le recours à une pipette peut notamment provoquer des malaises vagaux chez les nourrissons, lorsqu’elle est insérée de manière inadéquate. Un peu moins d’une centaine de cas de fausse route ou malaises ont d’ailleurs été signalés à l’ANSM depuis 2006, ce qui avait entraîné l’adoption de mesures spécifiques et le renforcement de l’information délivrée aux parents sur les conditions d’administration.

Les laboratoires Crinex dans la tourmente

Avant que cette suspension ne soit annoncée, les laboratoires Crinex avaient hier après-midi indiqué participer aux investigations réalisées par l’ANSM. L’entreprise avait par ailleurs activé un numéro vert pour répondre aux parents inquiets. Ces derniers étaient nombreux hier à contacter leur pédiatre pour s’interroger sur la dangerosité du produit. Cette atmosphère ainsi que la suspicion de manquements dans la réactivité de l’ANSM ne pouvaient que conduire à cette mesure de suspension. Désormais, les autorités doivent éviter que cette suspension n’entraîne des ruptures de traitement, alors que la carence en vitamine D continue à représenter un enjeu de santé publique. Par ailleurs, parallèlement au cas de l’Uvestérol D, d’autres médicaments des laboratoires Crinex pourraient être concernés par une enquête de l'ANSM. C’est notamment le cas de l’Uvestérol ADEC qui avait lui aussi été dans l’œil du cyclone il y a quelques années, notamment parce que certains s’inquiétaient du surdosage en vitamine A et C que pouvait entraîner l’administration de ce médicament à des enfants non prématurés.

Eviter les ruptures de traitement

Les alternatives à Uvestérol D sont nombreuses et l’administration sous forme de gouttes permet d’éviter certains des risques associés à la présentation d’Uvestérol. D’une manière générale, comme le rappelle le professeur Patrick Tounian (hôpital Trousseau), l’administration via une pipette, si elle souvent préférée par les parents en raison de sa praticité, n’est pas dénuée de risques de fausse route ou de malaise vagal, notamment chez les plus jeunes. Si Uvestérol D est aujourd’hui sur le devant de la scène, c’est en raison de sa large prescription (le médicament a pu également être plébiscité en raison de son goût agréable qui en facilite l’administration par rapport à d’autres vitamines).

Cette réaction des autorités permettra-t-elle d’étouffer le début de polémique suggérant un défaut de vigilance de la part des institutions sanitaires ? Affaire à suivre.

Aurélie Haroche