Angelo Mosso

Pavie, le jeudi 26 janvier 2017 - Exerçant au laboratoire Neurosciences et Société de l’Université de Pavie (Italie), Daniela Ovadia narre l’histoire d’Angelo Mosso (1846–1910), un médecin italien précurseur de l’imagerie cérébrale, actuellement dominée par la tomographie par émission de positons (PET scan), l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), et sa variante basée sur l’IRM de diffusion (tractographie). Mosso part de l’intuition que « les variations du flux sanguin dans l’encéphale sont intimement liées à son fonctionnement. » Héritant de son père menuisier le goût de la précision et du travail manuel, Mosso applique cette affinité pour la mesure et les constructions en bois à l’élaboration d’un instrument susceptible de « peser les pensées », ou du moins d’évaluer de façon objective l’influence du fonctionnement du cerveau sur son poids. Formulant l’hypothèse que la réalisation d’un travail cognitif implique un afflux temporaire de sang vers le cerveau, et donc une légère augmentation de son poids pendant cette tâche intellectuelle, Mosso construit un ingénieux dispositif pour mettre en évidence cette variation de poids, une sorte de « balance géante composée d’une table de bois centrée sur un pivot » qu’il appelle, selon sa fille, « la balance de l’âme. » Il est difficile de savoir si cette machine était vraiment assez sensible pour détecter les modestes variations de flux sanguin associées au fonctionnement psychique, et pour les distinguer des inévitables artefacts. De plus, expliquent les auteurs ayant retrouvé et commenté le texte original de Mosso [1], « il n’y a toujours pas de preuve que l’accroissement du débit sanguin (durant les tâches cognitives) cause une augmentation détectable du poids du cerveau. »

Mais cette tentative originale d’évaluer de façon non invasive certaines modifications subtiles pouvant être associées au fonctionnement physiologique du cerveau préfigure assurément les techniques modernes d’imagerie, à une époque où les avancées technologiques permises par l’électronique et l’informatique tenaient encore du rêve...

Dr Alain Cohen