La borréliose de Lyme, actualités

La borréliose de Lyme est une anthropozoonose transmise par piqûre de tiques dures du genre Ixodes, causée par des bactéries spiralées du complexe B. burgdorferi sensu lato (Bbsl). En clinique humaine, la fréquence d’infections actives après piqûres de tiques infectées par Bbsl est de 10 %.

Parmi ces sujets, 95 % demeurent asymptomatiques. Le seul signe objectif de leur contact avec le pathogène est la production d’anticorps spécifiques. Seuls 5 % des sujets nouvellement infectés, développent des symptômes précoces dont le délai moyen d’apparition varie habituellement de 2 à 6 semaines. L’infection initiale est locale et se traduit par un érythème migrant (EM) d’évolution centrifuge à partir du point de piqûre de la tique. A ce stade, une antibiothérapie adaptée est indiquée afin de stopper l’infection et de prévenir les complications liées aux formes disséminées de l’infection. En l’absence de traitement, l’EM va disparaitre spontanément. Puis, en quelques semaines à quelques mois, 10 % des sujets vont développer une infection disséminée dont les symptômes sont variables en fonction de la localisation des bactéries.

En Europe, les atteintes neurologiques sont les plus fréquentes (méningoradiculonévrites, paralysie faciale). Moins souvent sont observées des atteintes rhumatologiques (monoarthrites), cutanées (lymphocytome borrélien), cardiaques ou oculaires. Lorsque l’infection n’est pas traitée, elle évolue vers la chronicité. Elle peut générer, selon sa localisation, des lésions au niveau neurologique, articulaire ou cutané (acrodermatite chronique atrophiante).

La stratégie diagnostique de cette infection repose sur les connaissances physiopathologiques des bactéries en cause. Dans l’organisme, certaines souches de Bbsl ont la capacité de se rendre invisibles face aux défenses de l’hôte. Ces pathogènes se localisent principalement dans les tissus et développent des stratégies d’évasion par modification de leur membrane externe, afin d’échapper à la réponse immunitaire spécifique développée au contact des pathogènes.

Ainsi, en fonction du stade de l’infection, le diagnostic reposera sur un faisceau de 3 types d’arguments : 1) exposition ou piqûre de tique ; 2) manifestations cliniques localisées ou disséminées compatibles avec l’infection par Bbsl ; 3) mise en évidence bactériologique de Bbsl le plus souvent indirecte (par sérologie spécifique) et plus rarement directe (par culture et/ou PCR).

Les analyses à réaliser doivent être adaptées au stade clinique. Au stade initial d’EM typique, le diagnostic est clinique et aucune analyse bactériologique n’est nécessaire pour confirmer le diagnostic. Au stade d’infection disséminée, selon les symptômes, les analyses à réaliser sont variables. En cas de suspicion de neuroborréliose, il est nécessaire de rechercher des anticorps spécifiques dans le sérum et dans le LCR, et d’évaluer la production d’une synthèse intrathécale d’anticorps spécifiques. En cas de neuroborréliose aiguë très précoce, en l’absence d’anticorps détectables dans le LCR, une recherche directe de Bbsl par PCR spécifique peut être indiquée.

En général, dans le LCR, la PCR spécifique est peu sensible, sa valeur prédictive négative est nulle. En cas de suspicion de monoarthrite de Lyme, le taux d’anticorps spécifiques dans le sérum est élevé et étaye sérieusement le diagnostic. Cependant, la recherche directe d’ADN de Bbsl par PCR spécifique sur prélèvement synovial est indiquée si le tableau clinique n’est pas typique. Enfin, en cas d’atteinte cutanée (acrodermatite chronique atrophiante, lymphocytome borrélien, lésion erythémateuse atypique en l’absence d’autre cause) la recherche directe d’ADN de Bbsl par PCR spécifique ou culture en laboratoire spécialisé sur tissu cutané associée à la sérologie spécifique dans le sérum sont indiquées.

L’interprétation correcte des résultats analytiques est la base d’un traitement adapté. Si la sérologie est une aide majeure pour le diagnostic d’un contact de l’organisme en question avec Bbsl. Les résultats sérologiques doivent toujours être interprétés en fonction du contexte clinique et de l’exposition aux tiques. En dehors de tout contexte évocateur, une positivité isolée de ces tests n’est pas un argument suffisant pour confirmer une infection à Bbsl. Des réactions croisées peuvent être causées par d’autres pathologies infectieuses (syphilis, mononucléose infectieuse, herpès, paludisme), désordres dysimmunitaires (rhumatismes inflammatoires, autoimmunité). De plus, le sérodiagnostic est inutile dans certaines situations. Ainsi, en cas de simple piqûre de tique, aucun examen sérologique n’est indiqué. La surveillance clinique pendant un mois est nécessaire pour surveiller l’apparition d’un EM. De même, au stade initial d’EM, seule l’observation clinique confirme le diagnostic.

Au stade de manifestation disséminée précoce, la sérologie est fréquemment positive avec un titre d’anticorps spécifiques significatif. En quelques semaines, l’organisme en contact avec Bbsl, produit un riche profil d’anticorps dirigés spécifiquement contre les protéines de surface de Bbsl. A défaut d’une réponse humorale forte, la séroconversion ou l’ascension significative des d’anticorps spécifiques signe une infection aiguë. Lors de la neuroborréliose aiguë débutante, la sérologie dans le LCR est parfois plus précoce que dans le sérum et la mise en évidence d’une synthèse intrathécale d’anticorps spécifiques anti-Bbsl pose avec certitude le diagnostic de neuroborréliose.

Dans les formes chroniques de l’infection, le taux d’IgG spécifiques est souvent très élevé et très riche. En cas de symptômes systémiques chroniques, une sérologie négative n’étaye pas du tout l’hypothèse diagnostique d’une borréliose de Lyme.

A chaque stade de l’infection, un traitement antibiotique adapté doit être proposé. L’importance de la précocité du traitement est primordiale pour éviter les séquelles fonctionnelles liées aux lésions tissulaires cicatricielles. L’efficacité thérapeutique est appréciée par l’examen clinique. Attention, des taux élevés d’anticorps peuvent encore être observés plusieurs années après la guérison de l’infection, et cela n’indique pas la nécessité d’une reprise du traitement. Un suivi sérologique après le traitement n’est donc pas recommandé. Enfin, les anticorps spécifiques ne protègent pas contre une nouvelle infection à Bbsl et toute nouvelle piqûre de tique infectée peut potentiellement transmettre une nouvelle infection. En conséquence, la prévention primaire par le port de vêtements couvrants et de répulsifs lors de l’exposition aux tiques, prend tout son sens. De même que l’inspection minutieuse de la peau à la recherche de tiques après chaque sortie dans les zones boisées hébergeant ces vecteurs. Il convient alors simplement d’extraire ces derniers, de désinfecter la zone de piqûre et de surveiller pendant un mois l’apparition d’un éventuel EM autour du point de piqûre, afin d’adopter la conduite thérapeutique adaptée le cas échéant.

Pr Sylvie de Martino, Faculté de Médecine de l’Université de Strasbourg. Laboratoire de Bactériologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Centre National de Référence Borrelia. Unité de recherche EA7290 Virulence Bactérienne Précoce.