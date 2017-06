La circonférence du cou en tant que variable prédictive de l’hypertension artérielle ?

La circonférence du cou (CC) est un indice anthropométrique qui satisfait à toutes les exigences du dépistage systématique d’un point de vue épidémiologique. Simple à mesurer, fiable et robuste, non invasif et très peu couteux : que demander de plus ? Il a par ailleurs été établi que la circonférence du cou est en règle augmentée dans la surcharge pondérale, l’obésité ou encore le syndrome métabolique, autant de conditions qui peuvent favoriser le dépôt de graisse dans la région cervicale et la libération d’acides gras libres dans la circulation systémique. Une relation similaire existe également entre le circonférence du cou et la prévalence de l’hypertension artérielle (HTA), mais sa dimension quantitative est encore imparfaitement connue.

Une étude transversale a inclus 54 patients (dont 55,5 % de sexe masculin), d’âge moyen 49 ± 13,3 ans. Il n’existait ni diabète ni HTA dans les antécédents. Le poids, la taille, l’indice de masse corporelle (IMC), le circonférence du cou et la pression artérielle (PA) ont été systématiquement mesurés ou évalués.

Comparativement aux femmes, les hommes se sont caractérisés par : (1) un poids plus élevé (83,58 ± 10,6 vs 74,2 ± 14,1 kg ; p = 0,01) ; (2) une plus grande taille (1,7 ± 0,4 vs 1,5 ± 0,06 m, p < 0,001) ; (3) une circonférence du cou plus élevée (40,7 ± 2,2 vs 35,4 ± 2,3 cm, p < 0,001) ; (4) des chiffres tensionnels également supérieurs : PA systolique (PAS) (132 ± 14,4 vs 119,5 ± 19,1 mm Hg ; p = 0,011) et PA diastolique (PAD) (80,1 ± 7,9 vs 72,2 ± 11,6 mm Hg) ; p = 0,006).

Une analyse des données par régression a permis d’établir une relation linéaire entre la CC et la PAS. Chaque élévation d’un centimètre de la circonférence du cou a été ainsi associée à une augmentation de 2,5 mm Hg de la PAS (coefficient ß = 2,5 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 1,2 à 3,7 ; p < 0,001). La valeur correspondante pour la PAD a été de 1,6 mm Hg/cm (ß = 1,6 ; IC 95 de 0,9 à 2,3 ; p < 0,001).

Par ailleurs, pour ce qui est de la variable « poids », chaque kilo de plus a été associé à un supplément de 0,5 mm Hg pour la PAS (ß = 0,5 ; IC95 de 0,2 à 0,8 ; p = 0,002) et de 0,4 mm Hg pour la PAD (ß = 0,4 ; IC 95 de 0,2 à 0,6 ; p < 0,001).

En bref, cette étude transversale établit une relation linéaire entre les valeurs de la circonférence du cou et les chiffres tensionnels. Ainsi, un centimètre de CC ferait « gagner » 1,6 mm Hg de PAS…

Dr Philippe Tellier