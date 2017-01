La cocaïne et les opiacés pourraient mettre le rein en danger

La consommation de cocaïne et d’opiacés est largement répandue de par le monde. C’est ainsi qu’aux Etats-Unis, plus de 50 % des adolescents et des adultes confessent avoir eu recours, à un moment ou à un autre de leur vie, à ces substances illicites qui ne sont pas dénuées de risques, que ce soit à court, moyen ou long terme. Certains sont bien connus, mais il en est d’autres qui sont encore mal cernés. A cet égard, le rein est-il à l’abri de leur toxicité ?

Une étude récente suggère qu’il n’en est rien. Elle a inclus 2 286 sujets qui participaient à une grande étude de cohorte prospective étatsunienne, du nom de HANDLS (Healthy Aging in Neighborhoods of Diversity across the Life Span). Il s’agit en l’occurrence d’adultes (âge moyen, 48 ans) vivant au sein d’une communauté urbaine, celle de Baltimore (Maryland). Des questionnaires ciblés ont permis d’évaluer grossièrement la consommation passée des substances illicites en question et de définir les sujets exposés à partir d’un seuil fixé à au moins cinq utilisations depuis leur venue au monde. L’impact de cette consommation d’opiacés et de cocaïne/crack sur le rein a été estimé à partir des variables suivantes en termes de prévalence: (1) abaissement significatif du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) < 60 ml/min/1,73 m2 selon l’équation CKD-EC (Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration) ; (2) albuminurie (rapport albumine/créatinine > 30 mg/g, n = 1 652) ; (3) déclin rapide de la fonction rénale (> 3 ml/min/1,73 m2 par an dans un intervalle de temps médian de 4,7 années).

Selon les critères précédemment définis, 15 % des participants ont été considérés comme exposés aux opiacés et 22 % à la cocaïne. Au sein de la cohorte, ont été décelées avec une prévalence variable les anomalies suivantes : (1) DFG abaissé chez 115 sujets (5 %) ; (2) albuminurie (n = 190 ; 11,5 %) ; (3) déclin rapide de la fonction rénale (n = 230 ; 13,8 %).

Ces données ont été traitées au moyen d’une analyse multivariée par régression logistique multiple avec ajustement, dans le cadre d’une comparaison sujets exposés/non exposés. La consommation passée d’opiacés a été associée à un risque élevé de baisse du DFGe, soit un odds ratio (OR) de 2,71 (intervalle de confiance à 95 %, IC ; 1,50-4,89), versus OR 1,40 (IC, 0,87-2,24) pour la cocaïne. Il en a été de même pour la prévalence de l’albuminurie, les ORs correspondants étant respectivement de 1,20 (IC, 0,83-1,73) et de 1,80 (IC, 1,29-2,51). En revanche, aucune association significative n’a été mise en évidence entre l’exposition à ces substances et le déclin rapide de la fonction rénale.

Albuminurie et baisse du défit de filtration glomérulaire

Cette étude plaide en faveur d’une association entre la consommation passée d’opiacés ou de cocaïne/crack et certaines anomalies biologiques relevant de la fonction rénale, à savoir une albuminurie et une baisse du DFGe. L’hypothèse d’une néphrotoxicité de ces substances peut être évoquée, mais rien de plus. Le niveau de preuve est insuffisant pour conclure, mais suffisant pour justifier d’autres études épidémiologiques au sein des populations urbaines qui sont les plus exposées à la consommation des dites substances.

Dr Philippe Tellier