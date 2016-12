La Commission européenne échoue encore une fois à faire adopter sa définition des perturbateurs endocriniens

Paris, le jeudi 22 décembre 2016 - La Commission européenne aurait dû adopter il y a trois ans une proposition de réglementation sur les perturbateurs endocriniens. Cependant, les textes qu’elle présente aux Etats membres sont systématiquement rejetés, notamment par ceux qui refusent une définition qui restreint significativement les possibilités d’interdiction. Hier encore, la Commission européenne a dû renoncer à mettre aux voix une proposition qui, selon le Monde, ne recueillait l’adhésion que de douze états membres. Les oppositions à ce texte concernent notamment le niveau de preuves extrêmement élevé retenu, qui conduirait à approuver un grand nombre de substances. La Commission européenne souhaite que soient prouvés des effets avérés sur la santé humaine (et non seulement animale) pour préjuger d’une dangerosité. Or, il s’agit de critères plus difficiles à remplir que pour d’autres phénomènes toxiques (telle la cancérogénicité). D’une manière générale, la Commission européenne se refuse à adopter un système d’identification des perturbateurs endocriniens proche de celui qui prévaut pour les substances cancérigènes et qui permet de distinguer les niveaux de connaissances scientifiques.

Tentative d’imposer des dérogations à une réglementation sur les pesticides

A ce point central qui cristallise les oppositions, s’est ajouté le choix de la Commission européenne de scinder le texte en deux, avec d’une part un volet scientifique et, d’autre part, un volet réglementaire. Une tactique censée permettre un vote plus facile qui a cependant été considérée comme suspecte par certains états membres qui ont décidé de refuser leur vote en l’absence d’une nouvelle présentation unifiée du texte. Enfin, la dérogation qu’a tentée d’introduire la Commission européenne à une loi sur les pesticides de 2009 qui, selon Le Monde, aurait conduit à créer une exception pour plusieurs pesticides suspectés d’être des perturbateurs endocriniens a fini d’attiser la colère des opposants. Non voté, le texte demeure donc toujours en suspens et plusieurs pays, la France en tête, semblent toujours déterminés à imposer leurs vues.

Léa Crébat