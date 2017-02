La communication de Carmat au cœur de la tourmente

Paris, le mardi 7 février 2017 – Depuis la première implantation du cœur artificiel total Carmat en décembre 2013, les méthodes de communication de l’entreprise sont l’objet d’une certaine circonspection. La société paraît éprouver des difficultés à concilier le fait d’intervenir sur un marché boursier très exposé et les attentes légitimes des praticiens et du public. Jusqu’alors sa stratégie avait consisté en une extrême réserve, quitte à susciter la suspicion par ce silence obstiné. Hier, changement de cap, Stéphane Piat, le directeur général de Carmat accorde une longue interview au Parisien et suggère qu’une application du principe de précaution, méconnaissant la réalité de la recherche clinique, par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) est à l’origine de la non reprise de l’étude pivot, suspendue après le décès du premier patient inclue l’automne dernier. Un ultimatum paraissait même être lancé aux autorités françaises, avec la menace brandie d’une poursuite de l’étude dans un autre pays. Cependant, Stéphane Piat admettait parallèlement que c’est Carmat elle-même qui avait choisi de retirer sa demande de reprise de l'étude.

Mauvaise manipulation des batteries par le patient : la formation des malades en question

Face à ces discours contradictoires et à cet inattendu bras de fer apparemment lancé par Carmat, la bourse a réagi très négativement. L’action a enregistré une baisse de plus de 5 % sur les marchés hier. Cette chute a conduit Carmat à publier dans la soirée un communiqué destiné à rectifier les ratés du matin. D’abord, la société s’est montrée plus claire sur les circonstances du décès du cinquième malade (et premier de l’étude pivot). Si ce n’est pas un dysfonctionnement de la prothèse qui est en cause, l’alimentation du système a bien été interrompue, en raison d’une mauvaise manipulation des batteries par le patient. Cette erreur fatale pose la question de la formation des malades et du suivi post-opératoire sur lesquels Carmat doit se pencher.

Opération sauvetage

Concernant la suspension de l’étude, elle est le fait de la société Carmat qui a déposé une demande d’autorisation de modification substantielle du projet initial. Dans le cadre de l’analyse de ce nouveau dossier, les éléments demandés répondaient à un champ plus large que celui initialement prévu par la société, qui pour pouvoir satisfaire aux exigences de l’ANSM a donc décidé de suspendre sa demande de reprise de l’essai. Mais, il est certain que celle-ci sera prochainement présentée à nouveau aux autorités, assure le communiqué. Ainsi, Carmat a-t-elle souhaité par ce correctif effacer l’idée d’une "fuite" vers l’étranger ou pire encore de l’existence d’un dysfonctionnement tel de la prothèse qu’il empêcherait la poursuite de l’essai en France. Par ailleurs, l’entreprise veut par ce communiqué rassurer sur la collaboration en bonne intelligence avec l’ANSM, quand l’interview de Stéphane Piat avait créé le sentiment d’un conflit. « La conduite de l’étude PIVOT en France restera suspendue jusqu’à l’acceptation de cette nouvelle demande par l’ANSM » écrit ainsi en conclusion la société, marquant sa reconnaissance de l’autorité et de l’expertise de l’ANSM. Reste à savoir si cette communication parviendra à rassurer les marchés financiers, alors qu’en tout état de cause l'ambition initiale de Carmat d’obtenir un marquage CE en 2018 en vue d’une commercialisation dès 2019 pourrait être compromise.

Aurélie Haroche