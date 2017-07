La compression du tronc commun coronaire est une cause curable d’angor en cas d’HTAP

En présence d’une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), la survenue de symptômes évoquant un angor ou un inconfort thoracique sont généralement mis sur le compte d’une augmentation des demandes métaboliques non adaptées à un ventricule droit hypertrophié et surchargé ; on ne les rattache donc pas systématiquement à la présence possible d’un rétrécissement coronaire et ces patients ne sont pas explorés en routine par un angioscanner coronaire.

Pourtant, il est désormais bien établi qu’un tronc pulmonaire dilaté peut comprimer le tronc commun coronaire et être à l’origine d’un angor. On manque cependant de données sur l’incidence de cette compression chez les patients atteints d’HTAP.

C’est la raison pour laquelle Galiè et coll. ont tenté : 1-d’évaluer la prévalence de la compression extrinsèque du tronc commun coronaire par une artère pulmonaire dilatée chez des patients présentant une HTAP associée à un angor ou à des symptômes y ressemblant ; 2-de déterminer l’utilité du dépistage de cette compression par un angioscanner ; 3-d’apprécier la sécurité d’emploi et l’efficacité d’une procédure interventionnelle coronaire percutanée (PCI) réalisée dans cette indication.

L’étude a porté sur 765 patients qui avaient consulté leur service, entre 2008 et 2013, pour une HTAP ; 121 d’entre eux avaient un angor ou des symptômes évocateurs et ont eu un angioscanner coronaire qui s’est avéré anormal chez 94 patients en objectivant une trop grande proximité entre le tronc commun coronaire et l’artère pulmonaire.

Bons résultats de la PCI

Dès lors, les 94 patients ont été explorés par une coronarographie sélective. Une sténose du tronc commun coronaire ≥ 50 % a été mise en évidence chez 48 de ces 94 patients ; 45 de ces 48 patients ont bénéficié d’une PCI avec implantation d’un stent coronaire ce qui a entraîné la disparition des symptômes angineux chez 41 de ces 45 patients. Trois de ces 45 patients ont eu une plastie chirurgicale visant à réduire la taille de l’artère pulmonaire.

Neuf mois après la PCI, 5 patients ont présenté une resténose du tronc commun coronaire nécessitant une nouvelle PCI qui a été couronnée de succès.

Le meilleur facteur prédictif de la présence d’une sténose du tronc commun coronaire ≥ 50 % était un diamètre de l’artère pulmonaire ≥ 40 mm.

A 36 mois, Le taux de décès ou de transplantation des deux poumons était de 5 % ; le taux du critère composite associant décès, double transplantation pulmonaire et resténose coronaire était de 30 %.

En conclusion, chez les patients présentant une HTAP et un angor, la prévalence d’une compression du tronc commun coronaire est élevée. En conséquence, il est indiqué d’explorer ces patients par un angioscanner coronaire. La PCI est bien tolérée ; elle améliore les symptômes et donne de bons résultats à long terme.

Dr Robert Haïat