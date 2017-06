La contraception au défi de la défiance. Une interview vidéo du Dr de Reilhac

Paris, le lundi 19 juin 2017 -Synonyme de progrès et de libération , la contraception, sous toutes ses formes, est cependant de plus en plus l’objet de défiance de la part des patientes et même, dans une certaine mesure, des professionnels de santé.

Pour mieux comprendre ce phénomène, qui trouve notamment sa source dans des "scandales sanitaires" anciens ou plus récents et approfondir la perception d’un médecin de terrain qui dirige également une société savante, le JIM s’est entretenu avec le Dr Pia de Reilhac, gynécologue-obstétricien à Nantes et présidente de la

Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale (FNCGM).

Nous nous sommes également intéressés avec le Dr de Reilhac, à des questions parallèles, concernant l'accès à l'IVG.

Voici les questions auxquelles le Dr de Reilhac a répondu :

Quelles sont les causes de la défiance ? - 00:07

Essure et Mirena : les retirer par principe de précaution ? - 00:54

Pilule de troisième génération : la défiance était-elle justifiée ? - 02:12

Pilule sans ordonnance à l'officine : une bonne idée ? - 04:19

Contraception d'urgence : faut-il une clause de conscience pour le pharmacien ? - 06:07

Femmes fragilisées : la contraception obligatoire est-elle souhaitable ? - 06:50

Les difficultés d'accès à l'IVG sont-elles en augmentation ? - 07:30

Délai de réflexion obligatoire avant une IVG : faut-il le rétablir ? - 07:53

F.H.