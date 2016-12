La Cour des Comptes épingle l’ONIAM…et Le Parisien !

Paris, le jeudi 15 décembre 2016 – Dans son édition du 14 décembre, le quotidien Le Parisien révélait les conclusions d’un rapport provisoire de la Cour des Comptes épinglant l’ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux). Quelques heures plus tard, les magistrats dans un communiqué déploraient la parution de cet article en précisant que « la publication d’observations provisoires, de nature confidentielle, porte atteinte au bon déroulement des procédures encadrant la phase contradictoire des travaux de la Cour ».

Dans ce document intitulé « l'examen de gestion, du fonctionnement et des missions de l'Oniam », la haute juridiction pointerait du doigt un taux trop important de rejet des dossiers (74 %), des délais trop longs (2 ans et 9 mois en moyenne), des refus « inexpliqués » malgré des expertises « concluantes », un organisme contesté (avec 17 % de recours contre ses décisions) et un « usage parfois frivole des fonds publics ».

Réagissant auprès de l’auteur de cette enquête journalistique, Erik Rance, directeur de l'ONIAM a expliqué : « sur certains points, nous sommes d'accord avec la Cour, nous avons des marges d'amélioration, sur notre fonctionnement interne comme pour les délais. En revanche, si notre taux de rejet est important, c'est parce que nous appliquons la loi sur les seuils de gravité » et d’espérer que « le rapport définitif pourra être infléchi »…Affaire à suivre, donc !

FH