La CSMF relance la guerre contre le tiers payant

Paris, le mardi 20 décembre 2016 - A partir du 31 décembre 2016, les professionnels de santé seront tenus d’appliquer le tiers payant partiel (part prise en charge par l’Assurance maladie) aux patients atteints d’affection longue durée et aux femmes enceintes, tandis que le 1er janvier 2017, ce dispositif sera possible pour l’ensemble des assurés. Ce n’est qu’à compter du 31 décembre 2017, que le tiers payant partiel sera un « droit opposable » pour tous (sauf évolution liée à un changement de gouvernement !). Ces futures échéances incitent aujourd’hui la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) à rappeler son opposition à la généralisation du tiers payant, d’autant plus que les dernières informations en provenance des mutuelles lui ont confirmé l’absence de simplicité du système (nécessité notamment pour chaque médecin de passer un contrat avec l’association des mutuelles, long de 14 pages !). Après avoir boycotté les réunions du comité de pilotage sur le tiers payant, la CSMF propose depuis hier soir aux médecins de présenter dans leur salle d’attente deux affiches mettant en scène de manière métaphorique, à travers l’image de l’engrenage, les complexités administratives liées à la mise en place du tiers payant. « Le tiers payant, c'est toujours plus d'administratif et de moins en moins de temps pour vous soigner », veut soutenir la CSMF à travers cette campagne.

M.P.