La dénervation sympathique cardiaque bilatérale améliore le pronostic des tachyarythmies ventriculaires réfractaires

Il a été démontré que le système sympathique jouait un rôle dans la genèse des troubles du rythme ventriculaire. Par ailleurs, de courtes séries ont également montré que la dénervation sympathique cardiaque(DSC) pouvait réduire le nombre de chocs délivrés par les stimulateurs-défibrillateurs (DEF) implantés chez des patients qui avaient une anomalie structurale cardiaque et des arythmies ventriculaires itératives.

Vaseghi et coll. ont voulu évaluer la valeur de la DSC et les caractéristiques associées au devenir de cette population de patients.

L’analyse a été réalisée par l’International Cardiac Sympathetic Denervation Collaborative Group. Elle a porté sur les patients de 5 centres internationaux qui avaient une anomalie structurale cardiaque et des arythmies ventriculaires réfractaires ou itératives.

Entre 2009 et 2016, ce sont 121 patients (âge 55 ± 13 ans ; femmes : 26 % ; fraction d’éjection ventriculaire gauche moyenne : 30 ± 13 %) qui ont bénéficié d’une DSC gauche ou bilatérale.

A un an, le pourcentage de patients restés indemnes de tachyarythmies ventriculaires/chocs délivrés par le DEF, transplantation cardiaque et décès était respectivement de 58 % et 50 % avec l’une ou l’autre de ces DSC. La DSC a réduit le nombre de chocs délivrés par le DEF ; avec un suivi moyen de 1,1an, il est passé en moyenne de 10 (18 ± 30) dans l’année précédant la DSC à 0 (2,0 ± 4,3 ; p < 0,01).

Près d’un tiers des patients « sevrés » d’antiarythmiques

En analyse multivariée, la présence avant la DSC de signes fonctionnels d’insuffisance cardiaque de classe III et IV de la New York Heart Association et de cycles plus longs de tachyarythmies ventriculaires s’est trouvée associée à des chocs itératifs délivrés par le DEF.

Le critère composite combinant une classe fonctionnelle plus élevée de la New York Heart Association, des cycles plus longs de tachyarythmies ventriculaires et une DSC gauche prédisait la survenue du critère combiné associant tachyarythmies ventriculaires/chocs récurrents délivrés par le DEF, transplantation cardiaque et décès.

Sur les 120 patients qui prenaient des antiarythmiques avant la DSC, 39 (32 %) n’en ont eu plus besoin au cours du suivi.

En conclusion, chez les patients présentant une tachyarythmie ventriculaire réfractaire, la DSC a réduit significativement le nombre de tachyarythmies soutenues et de chocs itératifs délivrés par le DEF. Un degré avancé d’insuffisance cardiaque, la longueur du cycle des accès de tachyarythmie ventriculaire et une DSC gauche se sont trouvés associés de façon indépendante à une plus grande récidive du trouble du rythme et à une mortalité plus élevée (tandis que la DSC bilatérale améliorait le pronostic).

Dr Robert Haïat