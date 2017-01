La dermatite atopique, une maladie systémique

Le groupe d’experts internationaux réunis dans l’International Eczema Council synthétise ici l’ensemble des données récentes sur les comorbidités, ou associations pathologiques, de la dermatite atopique.

On sait depuis longtemps que les autres manifestations de l’atopie, asthme, rhino-conjonctivite, troubles digestifs, sont des associations fréquentes de la DA. Mais on a récemment étudié d’autres conséquences du type particulier d’inflammation qui résulte de la déviation immune qui caractérise l’atopie. Le risque infectieux cutané est aussi connu depuis longtemps. Plus récemment, on a montré une augmentation de certaines maladies inflammatoires comme l’arthrite rhumatoïde ou les colites inflammatoires. A la fois chez l’enfant et chez l’adulte, la DA est associée à une augmentation du surpoids, de l’obésité, de la tension artérielle, et donc du risque cardiovasculaire. Ici le comportement engendré par l’eczéma chronique, addictions diverses et manque d’activité physique, constitue un facteur supplémentaire sur lequel il est théoriquement possible d’agir.

Les comorbidités neuropsychiatriques sont importantes : anxiété, dépression, troubles de l’attention, voire autisme, sont plus fréquents chez les atopiques. Ici aussi, les rôles respectifs de l’inflammation, de la déviation immune, et des conséquences de l’eczéma chronique et du prurit sur la qualité de vie sont difficiles à séparer.

Dr Daniel Wallach