La dermatose aiguë fébrile neutrophilique

O. BOUDGHENE STAMBOULI,

Tlemcen, Algérie

Les neutrophiles et l’inflammasome sont au cœur de la nouvelle classification des dermatoses neutrophiliques. Celles-ci sont caractérisées par un infiltrat de neutrophiles normaux, des formes de chevauchement, des associations à des maladies extracutanées ou des maladies systémiques.

Nous avons observé 115 cas de dermatose aiguë fébrile neutrophilique de 1981 à avril 2014 (1) et 2 cas d’une dermatose chronique furonculoïde avec, une fois, coexistence d’image histologique de dermatose aiguë fébrile neutrophilique (DAFN) (syndrome de Sweet), d’hidradénite eccrine neutrophilique (HEN), un cas de SyS pustuleux avec une histologie d’HEN et une fois coexistence d’un SyS et d’un pyoderma gangrenosum (2).

Epidémiologie

La DAFN n’est pas rare (2) ; en 1993, Sitjas (3) retrouvait plus de 450 cas publiés dans la littérature. Notre expérience de plusieurs années nous a montré que sa fréquence est sousestimée car cette dermatose est peu ou mal connue par beaucoup de médecins(2). Pourtant, elle a une allure suffisante typique du point de vue clinique, histologique, évolutif et thérapeutique ; dans de rares cas, les critères diagnostiques définis par Su et Liu(4) peuvent être utilisés.

Aspect clinique

Cette affection touche avec prédilection la femme d’âge mûr. Des cas pédiatriques n’ont été rapportés que rarement(5,6). Elle évolue sur un mode aigu, souvent après un épisode rhinopharyngé initial. Des papulonodules isolés ou en plaques, sur les membres, le cou, le décolleté (figures 1 et 2) et plus rarement la face, ont une disposition plus ou moins photodistribuée. La couleur rouge vif ou sombre et la douleur locale achèvent la caractérisation de ces lésions. Une atteinte muqueuse peut être associée : lésions aphtoïdes buccales, œil rouge (conjonctivite, épisclérite). L’association avec la maladie de Behcet a été décrite (7). Les signes généraux sont à type de fièvre, arthralgies, parfois arthrites.

Diagnostic

La polynucléose et la neutrophilie sanguines sont habituelles, de même qu’un syndrome inflammatoire. À la phase aiguë, l’image histologiqueest fort évocatrice : œdème dermique superficiel avec infiltrat neutrophilique (figure 3).

Évolution de la DAFN

L’évolution est classiquement d’allure aiguë, avec une très bonne réponse aux corticoïdes généraux ; des cas de guérison spontanée sont décrits.

Association

L’intérêt de la DAFN, si ce n’est le principal, est l’association avec les hémopathies malignes, notamment avec les leucémies aiguës myoblastiques. Dans leur revue de la littérature, Cohen et coll.(8) la retrouvent dans 20 % des cas ; Clemmensen et coll.(9) considèrent le syndrome de Sweet comme un marqueur d’une pathologie maligne. La recherche d’une tumeur solide, notamment un carcinome mammaire ou génitourinaire(10-12), peut aussi s’imposer. De nombreuses publications décrivent des associations à des affections inflammatoires chroniques ou dysimmunitaires comme la polyarthrite rhumatoïde(13), le lupus subaigu(14), la sarcoïdose(15), le syndrome Sjögren (16), la maladie de Behcet (17), la maladie de Crohn(18,19), la rectocolite hémorragique(20) la thyroïdite d’Hashimoto(21). Des cas d’associations avec des infections sont aussi rapportés : Yersinia enterocolitica(22), coli bacilles(23), Salmonella typhimurium(24), toxoplasmose(25), vaccination par le BCG.(26).

Les trois cas de tuberculose que nous avons rapportés(2) méritent certainement l’intérêt pour cette association bien que la fréquence de l’incidence de la tuberculose dans les pays du Maghreb doive être prise en considération.

Médicaments induisant la DAFN

Des cas de DAFN après traitement par minocycline (27,28), hydralazine (29,30), cotrimoxazole (4), furosémide (31) et G-CSF (32,33) ont été décrits.

Pathogénie

Actuellement, la pathogénie de la DAFN est encore inconnue. Sweet en 1979(34) pensait à une hypersensibilité à un antigène bactérien, viral, ou tumoral. Going(35) soulève l’hypothèse que le médiateur impliqué est l’interleukine 1. Classiquement, l’infiltrat dermique de la DAFN est constitué de polynucléaires neutrophiles, et ces cellules jouent un rôle central dans la pathogénie du syndrome. Delabie et coll.(36)ont montré que l’infiltrat est fait de dendrocytes dermiques. Pour Misery et coll.(37), la découverte de dendrocytes et l’absence de neutrophiles dans l’infiltrat dermique chez une patiente en agranulocytose suggèrent que le dendrocyte dermique est la cellule-clé qui synthétiserait diverses cytokines (interleukine1, 8, G-CSF, GMCSF) qui provoqueraient un afflux de neutrophiles. Les dermatoses neutrophiliques représentent un groupe d’affections qui se définissent par un infiltrat cutané à polynucléaires neutrophiles, dont le primum movens n’est pas connu(38).

À côté des formes connues (erythema elevatum diutinum, pyoderma gangrenosum (PG), pustulose sous-cornée de Sneddon-Wilkinson, syndrome de Sweet, pustulose à IGA intraépidermique), il existe des formes intriquées, atypiques ou complexes. Parmi nos cas de syndrome de Sweet, un fait qui nous paraît notable est le tableau de dermatose chronique furonculoïde observé chez 2 patientes obèses(39). L’image histologique était celle d’un syndrome de Sweet une fois et celle d’une hidradénite eccrine neutrophilique une autre fois. Cette parenté entre les 2 dermatoses neutrophiliques est encore accentuée dans 2 autres cas de syndrome de Sweet où, une fois, l’image histologique était celle d’une hidradénite eccrine neutrophilique (HEN) et, une autre fois, celle de syndrome de Sweet avec infiltrat neutrophilique périglandulaire eccrine. L’HEN décrite en 1982 par Harrist et coll.(40) a besoin d’être redéfinie, car actuellement on ne la rencontre plus seulement lors de leucémies sous chimiothérapie. Moisson et coll.(41) en colligeaient 31 cas en 1992 lors d’hémopathies malignes principalement, de cancers solides, mais aussi chez des patients infectés par le VIH (3 cas), d’insuffisance rénale chronique

(1 cas) ou en l’absence de pathologie associée ; chez 80 % des patients, une chimiothérapie avait été reçue, essentiellement la cytarabine et la daunorubicine.

Thérapeutique

Les corticoïdes généraux sont le traitement de référence. Cependant, d’autre médicaments ont été essayés avec succès : iodure de potassium proposé par Horio et coll.(42), colchicine utilisée par Suehisa et coll.(43).

Dans notre expérience (1,2), la colchicine est suffisamment efficace pour qu’on l’utilise en première intention, d’autant plus que sa tolérance est bonne, qu’il n’a pas été enregistré de toxicité et que la prise unique d’un comprimé ou d’un comprimé et demi est facilement acceptée par le malade. Certains auteurs ont essayé les cyclines : minocyclines dans le

Pyoderma gangrenosum (44), doxycycline dans le syndrome de Sweet(45), alors que des cas de syndrome de Sweet(27,28) ont été décrits après traitement par minocycline. Nous avons pu observer l’efficacité de la doxycycline chez une patiente souffrant d’une dermatose neutrophilique atypique(39). Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont potentiellement une action dans la DAFN. Dans leurs études sur 10 cas, Jeanfils et coll.(46) montrent l’action intéressante de l’indométacine, efficace dans 90 % de leurs cas.

En conclusion

La DFAN n’est pas rare et mérite d’être connue, ne serait-ce que pour rechercher les associations avec des affections malignes comme les hémopathies.

