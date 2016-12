La dexaméthasone pré-opératoire aggrave la douleur neuropathique résiduelle après discectomie lombaire

Les mécanismes qui favorisent le passage de la douleur aiguë adaptative postopératoire à la douleur persistante non adaptative impliquent les lésions nerveuses, l’inflammation et la production de cytokines pro-inflammatoires. Les glucocorticoïdes suppriment la production de cytokines pro-inflammatoires et de prostaglandines et favorisent la production de cytokines anti-inflammatoires, prévenant ainsi la survenue des douleurs neuropathiques…chez le rat. D’autre part, l’intensité de la douleur postopératoire fait le lit de la douleur chronique persistante.

La dexaméthasone utilisée comme adjuvant péri-opératoire des antalgiques, réduit la douleur post-opératoire aiguë, grâce également à son effet d’épargne morphinique (1). Mais bien que les données chez l’homme soient peu nombreuses et celles chez l’animal soient contradictoires, il a été postulé qu’elle pourrait également réduire, voire inhiber, la douleur postopératoire neuropathique résiduelle chronique.

Au pays de la petite sirène, la sciatique est reine

Lors d’une étude prospective monocentrique, randomisée, en aveugle, des auteurs danois (2) ont administré soit paracétamol oral + ibuprofène oral + dexaméthasone 16 mg IV, soit paracétamol oral + ibuprofène oral + placebo IV, en préopératoire immédiat d’une discectomie lombaire chez des patients âgés de 18 à 85 ans, scores ASA 1 à 3, IMC 18 à 40 kg/m2. Ont été exclus, outre les patients non danois et non coopérant, les éthyliques chroniques, les toxicomanes, les femmes enceintes, ceux ayant déjà eu une chirurgie du rachis ou traités quotidiennement par morphine, oxycodone, méthadone, fentanyl, ou kétobémidone.

L’objectif principal de l’étude originelle (3) était de mesurer la douleur à la mobilisation au cours des premières 24 heures. L’objectif secondaire était de mesurer la douleur au repos et la consommation de morphine au cours des premières 24 heures postopératoires, ainsi qu’à 3 mois et 1 an.

Un an après l’intervention, 55 patients du groupe dexaméthasone (71 %) et 44 patients du groupe placebo (58 %) ont répondu au questionnaire écrit qui comprenait la recherche de la douleur lombaire et d’un membre inférieur (EVA de 0 à 100 mm, Short Form 36 survey, EuroQol 5D, OSWESTRY Low Back Pain Questionnaire), la durée du congé maladie, la capacité de travailler et la satisfaction concernant le résultat chirurgical.

Des résultats troublants

Seule la douleur à la mobilisation a été moindre dans le groupe dexaméthasone que dans le groupe placebo 33 (22) vs 43 (18) mm au cours des premières 24 heures (intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %], 3 à 16), (P = 0,01) et à 1 an : 32 (20) vs 41 (20) mm (IC 95 %, 2 à 18), (P = 0,02).

En matière de douleur neuropathique résiduelle à 3 mois et 1 an, alors qu’il n’y a pas eu de différence en matière de lombalgie, la douleur du membre inférieur, définie par l’EVA > 30 mm, était significativement plus forte dans le groupe dexaméthasone que dans le groupe placebo : 26 (IC 95 % 19–33) vs 17 (IC 95 % 10–26) mm avec une différence moyenne de 9 mm (IC 95 % −1 à 0), (P = 0,03). Les patients du groupe dexaméthasone étaient également plus douloureux selon l’échelle EuroQol 5D et le questionnaire Oswestry. Par contre, cette douleur n’a pas généré de consommation plus importante d’antalgiques avec 16 % (IC 95 % 7–27) (P = 0,84) de patients de chaque groupe y recourant, ni une plus grand incapacité à reprendre le travail. De plus, les patients du groupe placebo se sont montrés plus satisfaits de la chirurgie que les autres.

Dexaméthasone or not, telle est la question

Sous réserve de confirmation auprès d’autres populations chez lesquelles l’expression de la douleur pourrait être différente, bien que l’étude originelle n’ait pas été vraiment conçue pour mesurer la douleur neuropathique résiduelle et bien que le taux de réponses au questionnaire n’ait été que de 65 % de sorte que la puissance de l’analyse statistique s’en trouve restreinte, cette étude indique que la douleur neuropathique résiduelle post discectomie lombaire n’est pas améliorée à 3 mois et 1 an par une injection de dexaméthasone préopératoire. Bien au contraire, elle semble en être aggravée avec des patients moins satisfaits du résultat de la chirurgie. Mais en l’état, ces constats troublants ne doivent être considérés que comme une hypothèse qui en appelle à d’autres essais cliniques randomisés avant de pouvoir conclure.

Dr Bernard-Alex Gaüzère