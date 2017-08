La fermeture estivale des petits SMUR et services d’urgence dénoncée par l’AMUF

Paris, le mardi 22 août 2017 – Si les services d’urgence ne prennent en théorie pas de vacances, leur fonctionnement est dans certains établissements rendu plus difficile. Le recrutement d’intérimaires est en effet souvent plus complexe en cette période, tandis que les changements de poste peuvent être plus fréquents. Les mois de juillet et août sont donc ainsi souvent des moments de tension pour les SMUR et les services d’urgence déjà affectés par une certaine vulnérabilité le reste de l’année.

L’arrivée des secours retardée par le manque de médecins ?

Afin d’assurer la sécurité des patients et de ne pas permettre le maintien d’équipes insuffisantes, les directions hospitalières et les autorités de tutelles choisissent régulièrement de procéder à des fermetures temporaires totales ou partielles. Les patients sont alors soit pris en charge par des équipes complémentaires (souvent formées de professionnels de santé libéraux volontaires) ou si nécessaire réorientés vers les services les plus proches. Ces solutions ne sont pas toujours la panacée, d’autant plus que d’année en année, le nombre de fermetures tendrait à progresser. Le risque d’accident ne peut ainsi donc pas être exclu. Ainsi, pour l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF), le décès le 10 août dernier d’un homme de 43 ans dans l’Aude, victime d’un infarctus, pourrait être imputé au retard de l’arrivée des secours « du fait de la fermeture ce jour là, par manque de médecins, du Smur le plus proche qui était celui de Quillan » explique aujourd’hui le porte-parole du syndicat des médecins urgentistes Christophe Prudhomme interrogé par l’AFP. Du côté, de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie, on nie tout défaut de prise en charge. « Un médecin correspondant est intervenu pour apporter son aide à l’équipe de secours et assurer la prise en charge de la détresse vitale » a ainsi expliqué le directeur général adjoint de l’ARS, qui affirme que la situation est aujourd’hui sous contrôle, même s’il reconnaît qu’un travail de fond doit être mené pour répondre au problème chronique des postes vacants.

Décrochage ou problème chronique ?

Ce dernier est largement répandu en France. « On a une dégradation de notre système de santé qui se traduit par le fait que, dans un certain nombre de régions, il n'y a plus de médecins » dénonce ainsi l’AMUF par la voix de Christophe Prudhomme. Le syndicat assure encore que l’on assiste cet été à un « véritable décrochage ». La liste est en effet longue des SMUR ou des services qui ont dû être fermés ou qui fonctionnent sous tension. Plusieurs départements sont touchés en Ile-de-France, mais aussi, l’Aude, la Seine Maritime ou encore la Drôme. Pour l’AMUF, cette multiplication appelle à une réponse rapide des pouvoirs publics. Le problème cependant n’est pas inédit : des interpellations semblables avaient été lancées l’année dernière, sans que le gouvernement parvienne à mettre en place des dispositifs pérennes pour répondre à des situations dangereuses pour l’accès aux soins de la population.

Aurélie Haroche