La ferritine dans le LCR, marqueur de déclin cognitif chez les porteurs de l’allèle APO-E ε 4

Les auteurs n’ont pas démontré de lien entre la ferritine plasmatique et dans le LCR. Ainsi, les taux de ferritine plasmatique sont peu susceptibles d'expliquer le pronostic défavorable associé à des niveaux plus élevés de ferritine dans le LCR.

Dans une étude publiée dans JAMA Neurology, à partir des données provenant de l’Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) sur un suivi de 7 ans, les auteurs ont recherché les liens éventuels entre les niveaux d’amyloïde β 1-42, de la protéine tau, de l’APO-E, de la ferritine, du facteur H (marqueur inflammatoire) et de l’hémoglobine dans le LCR et les performances cognitives des patients.

L’identification précoce des patients atteints de maladie d’Alzheimer est un défi permanent pour les neurologues. On sait que les sujets exprimant les allèles APO-E ε 4 sont plus à risque de développer cette maladie. Mais il « reste » à préciser lesquels vont, parmi eux, réellement développer des troubles cognitifs.

